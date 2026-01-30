Kannibál medúzák lepték el a magyarok kedvenc üdülőhelyét

Hírlevél
Velence lagúnájában robbanásszerűen elszaporodott egy invazív tengeri faj, amely komoly károkat okoz a halállományban és a halászati tevékenységben. A medúza jelenléte miatt a lagúna ökológiai egyensúlya is veszélybe került.
Velencét egyre súlyosabb probléma sújtja: a lagúna vizeiben elszaporodott medúzafaj komoly fenyegetést jelent a helyi ökoszisztémára és a halászatra. A tudósok szerint a melegebb vizek és az ideális sótartalom segítették a faj gyors terjedését – írja a Daily Mail.

medúza
Egyre több a kannibál medúza Velencében (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Kannibál medúza Velencében

A bütykös fésűmedúzaként ismert Mnemiopsis leidyi nemcsak eltorlaszolja a halászhálókat, hanem falánk ragadozóként pusztítja a haltojásokat, ivadékokat és a planktonokat, amelyek az egész lagúna életének alapját képezik. 

Különösen hátborzongató tulajdonsága, hogy saját utódait is fogyasztja.

Eredetileg a nyugati Atlanti-óceánból származik, és feltételezések szerint a hajók ballasztvizében érkezett az Adriai-tengerbe. Ma már egész Velence lagúnájában elterjedt, a helyi halászok pedig komoly károkkal küzdenek, miközben próbálják megvédeni megélhetésüket. 

A faj a világ 100 legkárosabb invazív állata közé tartozik, és jelenléte hosszú távon is fenyegetést jelent a város halállományára.

A tudósok figyelmeztetnek: az éghajlatváltozás miatt a kannibál medúzák egyre nagyobb számban jelenhetnek meg Velencében, ami komoly ökológiai kockázatot jelent az egész lagúna számára.

