Elképesztő! Egy családi ház pincéjében húzta meg magát egy 250 kilós medve – videó

Több mint egy hónapon át egy közel 250 kilós fekete medve lakott egy kaliforniai családi ház alatt. A tulajdonos élete kész rémálommá vált, az állat pedig súlyos károkat okozott – az ügy végül egy egészen bizarr beavatkozással zárult.
Ken Johnson, az Altadena városában található otthonában már-már életveszélyes körülmények között élt, miközben a hatóságok heteken át kudarcot kudarcra halmoztak a medve eltávolításában, számolt be az extrém esetről a foxnews.com. 

medve
A 250 kilós fekete medve a családi ház kúszóterében húzta meg magát több mint egy hónapig
Fotó: Unsplash

Több tízezer dolláros kárt okozott a medve

A biztonsági kamerák felvételei szerint a hatalmas hím medve november vége óta rendszeresen ki-be mászott a ház alatti szűk kúszótérbe. Johnson elmondása szerint az állat: megrongálta az épület szerkezetét, elcsavarta a gázvezetékeket, és olyan veszélyes helyzetet teremtett, hogy a tulajdonos kénytelen volt elzárni a közműveket. A károk összege több tízezer dollárra rúg.

Túléltem egy tűzvészt, elvesztettem a munkámat, majd beköltözött egy medve a házam alá

 – írta Johnson a GoFundMe-oldalán.

A Kaliforniai Hal- és Vadvédelmi Hivatal több mint egy hónapig próbálkozott a medve eltávolításával – sikertelenül. Bevetettek: csalit, zajkeltő eszközöket, csapdát – amely végül a rossz medvét fogta meg. A hatóságok kudarcai után Johnson végső elkeseredésében egy különleges szervezethez fordult.

Festékgolyókkal üldözték ki a medvét

A megoldást végül a BEAR League nevű vadmentő szervezet hozta el, amely kifejezetten medvekilakoltatásra specializálódott. A Tahoe-tó térségéből érkezett szakemberek alig 20 perc alatt végeztek.

A módszer egészen meghökkentő volt: az egyik tapasztalt szakember bemászott a ház alá, miközben pontosan tudta, hogy a medve még ott van, majd növényi olajjal töltött festékgolyókat lőtt az állat hátsó részére. Ez végül megtette a hatását: a medve kimenekült a kúszótérből, és nem tért vissza.

A BEAR League a sikeres akció után sem bízta a véletlenre a dolgot. A szervezet elektromos riasztó szőnyegeket helyezett el a bejáratnál, hogy megakadályozzák a medve visszatérését. Egy közösségi oldalon közzétett videó szerint a módszer bevált: amikor a medve újra próbálkozott, azonnal elmenekült.

A nyitott házalap meghívó a vadonból

A BEAR League szerint az eset figyelmeztetés mindenkinek, aki medvék által lakott térségben él.

Egy rosszul biztosított kúszótér meghívó egy téli vendégnek

 – hangsúlyozta a szervezet, amely immár 30 éve, ingyen segít a hasonló esetekben.

A történet végül happy enddel zárult – de Ken Johnson számára ez a hónap örökre emlékezetes marad: kevés ember mondhatja el magáról, hogy egy negyedtonnás medvével osztozott a házán.

A sarkvidéki térségekben rendkívül ritkán fordul elő ember elleni állattámadás, ám ezúttal jegesmedve sebesített meg három családtagot Szibéria északi részén. A hatóságok szerint az eset egy lakott településtől távoli horgászhely közelében történt, számoltunk be az Origón.

Japánban elképesztő mértékben nőtt a medvetámadások száma, és most egy tragikus eset megrázó részletei kerültek napvilágra. Egy túrázó GPS-órája ugyanis percre pontosan rögzítette a férfi utolsó mozdulatait, miután egy barna medve rátámadt Hokkaidó vadonjában, adtunk hírt az esetről nemrégiben az Origón.


 

 

