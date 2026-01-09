Elképesztő! Egy családi ház pincéjében húzta meg magát egy 250 kilós medve – videó

Ken Johnson, az Altadena városában található otthonában már-már életveszélyes körülmények között élt, miközben a hatóságok heteken át kudarcot kudarcra halmoztak a medve eltávolításában, számolt be az extrém esetről a foxnews.com.

A 250 kilós fekete medve a családi ház kúszóterében húzta meg magát több mint egy hónapig

Fotó: Unsplash

Több tízezer dolláros kárt okozott a medve

A biztonsági kamerák felvételei szerint a hatalmas hím medve november vége óta rendszeresen ki-be mászott a ház alatti szűk kúszótérbe. Johnson elmondása szerint az állat: megrongálta az épület szerkezetét, elcsavarta a gázvezetékeket, és olyan veszélyes helyzetet teremtett, hogy a tulajdonos kénytelen volt elzárni a közműveket. A károk összege több tízezer dollárra rúg.

Túléltem egy tűzvészt, elvesztettem a munkámat, majd beköltözött egy medve a házam alá

– írta Johnson a GoFundMe-oldalán.

A Kaliforniai Hal- és Vadvédelmi Hivatal több mint egy hónapig próbálkozott a medve eltávolításával – sikertelenül. Bevetettek: csalit, zajkeltő eszközöket, csapdát – amely végül a rossz medvét fogta meg. A hatóságok kudarcai után Johnson végső elkeseredésében egy különleges szervezethez fordult.

BREAKING: After more than a month living under an Altadena home, the 550 lb bear is finally out. We’re hearing from the relieved homeowner and the nonprofit that flew in from Lake Tahoe to make it happen. That story coming up at 1 on @KTLA pic.twitter.com/65kKWQmowt — Jillian Smukler (@jilliansmukler) January 8, 2026

Festékgolyókkal üldözték ki a medvét

A megoldást végül a BEAR League nevű vadmentő szervezet hozta el, amely kifejezetten medvekilakoltatásra specializálódott. A Tahoe-tó térségéből érkezett szakemberek alig 20 perc alatt végeztek.

A módszer egészen meghökkentő volt: az egyik tapasztalt szakember bemászott a ház alá, miközben pontosan tudta, hogy a medve még ott van, majd növényi olajjal töltött festékgolyókat lőtt az állat hátsó részére. Ez végül megtette a hatását: a medve kimenekült a kúszótérből, és nem tért vissza.

A BEAR League a sikeres akció után sem bízta a véletlenre a dolgot. A szervezet elektromos riasztó szőnyegeket helyezett el a bejáratnál, hogy megakadályozzák a medve visszatérését. Egy közösségi oldalon közzétett videó szerint a módszer bevált: amikor a medve újra próbálkozott, azonnal elmenekült.

A nyitott házalap meghívó a vadonból

A BEAR League szerint az eset figyelmeztetés mindenkinek, aki medvék által lakott térségben él.

Egy rosszul biztosított kúszótér meghívó egy téli vendégnek

– hangsúlyozta a szervezet, amely immár 30 éve, ingyen segít a hasonló esetekben.