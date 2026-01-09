Elképesztő! Egy családi ház pincéjében húzta meg magát egy 250 kilós medve – videó

Ken Johnson, az Altadena városában található otthonában már-már életveszélyes körülmények között élt, miközben a hatóságok heteken át kudarcot kudarcra halmoztak a medve eltávolításában, számolt be az extrém esetről a foxnews.com.
Több tízezer dolláros kárt okozott a medve
A biztonsági kamerák felvételei szerint a hatalmas hím medve november vége óta rendszeresen ki-be mászott a ház alatti szűk kúszótérbe. Johnson elmondása szerint az állat: megrongálta az épület szerkezetét, elcsavarta a gázvezetékeket, és olyan veszélyes helyzetet teremtett, hogy a tulajdonos kénytelen volt elzárni a közműveket. A károk összege több tízezer dollárra rúg.
Túléltem egy tűzvészt, elvesztettem a munkámat, majd beköltözött egy medve a házam alá
– írta Johnson a GoFundMe-oldalán.
A Kaliforniai Hal- és Vadvédelmi Hivatal több mint egy hónapig próbálkozott a medve eltávolításával – sikertelenül. Bevetettek: csalit, zajkeltő eszközöket, csapdát – amely végül a rossz medvét fogta meg. A hatóságok kudarcai után Johnson végső elkeseredésében egy különleges szervezethez fordult.
Festékgolyókkal üldözték ki a medvét
A megoldást végül a BEAR League nevű vadmentő szervezet hozta el, amely kifejezetten medvekilakoltatásra specializálódott. A Tahoe-tó térségéből érkezett szakemberek alig 20 perc alatt végeztek.
A módszer egészen meghökkentő volt: az egyik tapasztalt szakember bemászott a ház alá, miközben pontosan tudta, hogy a medve még ott van, majd növényi olajjal töltött festékgolyókat lőtt az állat hátsó részére. Ez végül megtette a hatását: a medve kimenekült a kúszótérből, és nem tért vissza.
A BEAR League a sikeres akció után sem bízta a véletlenre a dolgot. A szervezet elektromos riasztó szőnyegeket helyezett el a bejáratnál, hogy megakadályozzák a medve visszatérését. Egy közösségi oldalon közzétett videó szerint a módszer bevált: amikor a medve újra próbálkozott, azonnal elmenekült.
A nyitott házalap meghívó a vadonból
A BEAR League szerint az eset figyelmeztetés mindenkinek, aki medvék által lakott térségben él.
Egy rosszul biztosított kúszótér meghívó egy téli vendégnek
– hangsúlyozta a szervezet, amely immár 30 éve, ingyen segít a hasonló esetekben.
A történet végül happy enddel zárult – de Ken Johnson számára ez a hónap örökre emlékezetes marad: kevés ember mondhatja el magáról, hogy egy negyedtonnás medvével osztozott a házán.
