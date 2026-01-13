Hihetetlen: minden óvintézkedés kevés volt, negyedszer is rabolt a medve

Egy medve negyedszer is feldúlta egy Tennessee állambeli cukorkabolt helyiségét, annak ellenére, hogy az üzlet több biztonsági intézkedést is bevezetett az állat távol tartására – írja a People.

A bolt dolgozói szerint minden óvintézkedés ellenére visszatért a medve (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Medve okoz visszatérő károkat egy cukorkaboltban

A gatlinburgi Glades Homemade Candies január 9-én számolt be a legutóbbi esetről közösségi oldalán. A bejegyzés szerint az állat ismét jelentős károkat okozott: betört ajtók, felborult sütőtálcák és szétszóródott édességek maradtak utána. Az üzlet vezetése hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszakban megerősítették az ajtókat, valamint medvebiztos szemeteseket is elhelyeztek, ennek ellenére az állat újra visszatért.

A bolt tájékoztatása szerint az ügyet jelezték Tennessee állam vadvédelmi hatósága felé, amely ideiglenes eszközökkel – például elektromos riasztószőnyegekkel – próbálta távol tartani az állatot. Ezeket azonban a nagy igény miatt csak korlátozott ideig tudták a helyszínen hagyni.

Az vadvédelmi hatóság közölte: évente több mint ezer bejelentést kapnak ember–medve konfliktusokról Tennessee államban. Álláspontjuk szerint a fekete medvék vadállatok, amelyek természetes viselkedése komoly anyagi károkat okozhat, ha rendszeresen emberi élelemhez jutnak. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az érintett cukorkabolt nem követett el hibát, a problémát sok esetben mások felelőtlen magatartása idézi elő.

