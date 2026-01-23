Hírlevél
megcsalás

Minden jel ott volt, mégsem látta: sokkoló történet a megcsalásról

Egy anya sokáig nem vette észre azt, amit körülötte szinte mindenki más már látott. A megcsalás jelei annyira egyértelműek voltak, hogy végül még a saját édesanyja szembesítette vele.
megcsaláspárkapcsolathűtlenség

A történet 2025 végén került nyilvánosságra, amikor a norfolki származású, kétgyermekes édesanya, Jessica May egy podcastban és közösségi felületein mesélte el, hogyan omlott össze tízéves kapcsolata. A megcsalás gyanúja sokáig fel sem merült benne, pedig párja viselkedése már hónapok óta árulkodó volt – számol be a Daily Mail.

megcsalás
Megcsalás: hűtlenség miatt romlott meg a párkapcsolat
Fotó:  Eric Ward  / Unsplash

Megcsalás, amit mindenki más észrevett

Jessica visszaemlékezése szerint volt párja egyre többet dolgozott, állandóan a telefonját nyomkodta, és gyakran „barátoknál aludt”, mert állítólag lehetetlen volt taxit találni. 

A döntő pillanat mégis egy családi vita során jött el, amikor az édesanyja dühében kimondta azt, amit addig mindenki kerülgetett.

Néhány héttel később, egy ebéd alkalmával Jessica végre hozzáfért párja telefonjához, és megtalálta az üzeneteket, amelyek egyértelműen bizonyították a viszonyt – még abból az időszakból is, amikor épp a közös gyermekük született. A nő azonnal elhagyta a férfit, aki később a szeretőjéhez költözött.

Meglepő fordulat a történet végén

Az édesanya bevallotta: sokáig magát hibáztatta, és szégyellte, ami történt. Ma már azonban azért osztja meg a történetét, hogy mások is felismerjék: a megcsalás soha nem az áldozat hibája. 

Különös fordulat, hogy volt párja új társa ma már része a család életének, a gyerekek pedig „pótmamaként” szeretik őt.

