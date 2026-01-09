Golyót kapott a vacsora mellé: így hallgattattak el egy újságírót

Csütörtök este meggyilkoltak egy újságírót Mexikó Veracruz államában. A hatóságok vizsgálják a súlyos gyilkosságot. A támadás a térség egyik városában történt, ahol korábban már több sajtómunkást is fenyegetések értek.

Meggyilkolt újságíró: Mexikóban riasztóan sok eset történt (illusztráció) Fotó: cottonbro studio/Pexels

Meggyilkolt újságíró: Nem az első eset Mexikóban

Az újságírót Poza Rica városában ölték meg, Veracruz állam Öböl-parti térségében. Az állami gyakorlatnak megfelelően a hatóságok az áldozatot hivatalosan csak keresztnevén azonosították, a helyi médiumok azonban Carlos Castróként nevezték meg. A beszámolók szerint a férfit kivégezték, az esetet pedig súlyos bűnügyként kezelik.

Fenyegették az újságírót

A megölt újságíró a Código Norte Veracruz nevű online lap igazgatója volt, és több regionális szerkesztőséggel is együttműködött. A jelentések szerint Castro korábban hónapokra elhagyta az államot, miután fenyegetés érte, és védelmet is kapott az állami bizottságtól. 2024-ben a Guanajuato államba költözött, hogy elmeneküljön a veszélyes helyzet elől, nem sokkal később azonban visszatért Veracruzba.

Mexikó veszélyes az újságírók számára

Castro az idei év első meggyilkolt újságírója Mexikóban. Az országot régóta a térség egyik legveszélyesebb államaként tartják számon a sajtó munkatársai számára. Az Egyesült Államokban működő Committee to Protect Journalists (Bizottság az Újságírók Védelmére) adatai szerint tavaly hat újságírót és médiamunkást öltek meg Mexikóban, ami tovább erősíti a sajtószabadság körüli aggodalmakat – számolt be a gyilkosságról az ABC News.

Többször öltek meg politikusokat is

2024-ben egy polgármestert fejeztek le, aki a békésebbé szerette volna tenni a drogkartellek uralta várost. Mexikóban egy temetőben találtak meg egy eltűnt amerikai nőt, néhány hónap múlva pedig négy férfi és két nő holttestét találták a mexikói Acapulcó egyik utcáján. Mindegyik áldozatnak hátrakötötték a kezét, az eddigi adatok szerint megfojtották őket. A mexikói drogbandák gyakran megfojtják áldozataikat, ragasztószalagot vagy műanyag zacskót tekernek a fejük köré.