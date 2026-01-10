Gyászol Hollywood, meghalt a legendás amerikai színész

Egy hollywoodi legendával kevesebb, 83 éves korában meghalt Roger Ewing. Hozzátartozói, barátai és a filmipar mély gyászban emlékezik a színészre, aki pályafutása során a televízió és a filmek számos klasszikusában szerepelt, majd aktív életet élt a kamera mögött is.

Legtöbben a Gunsmoke című amerikai westernsorozatból ismerhették a most meghalt Roger Ewinget

Fotó: Imdb

Roger Lawrence Ewing 1942. január 12-én született Los Angelesben, Kaliforniában, és már fiatalon megkedvelte a színészet világát.

Első felbukkanása a képernyőn 1964-ben volt, amikor egy Ensign Pulver című filmben kapott egy kis mellékszerepet, majd sorozatok vendégszereplőjeként tűnt fel, többek között a Bewitched, The Baileys of Balboa és The Bing Crosby Show epizódjaiban.

Legtöbben a Gunsmoke című amerikai westernsorozatból ismerik. Ewing először 1965 februárjában tűnt fel a westernsorozatban, 23 évesen – írja a Daily Mail. Ekkor még Ben Lukens nevű karaktert alakított, később azonban Thad Greenwood szerepében tért vissza, és összesen 50 epizódban szerepelt egészen 1967 szeptemberéig. 1965‑ben szerepelt Frank Sinatra háborúellenes filmjében (None But the Brave), valamint a Rawhide című sorozatban Billy Wallace szerepében.

Utolsó televíziós alakítása 1970‑ben volt a Death Valley Days című sorozatban. Utolsó filmes munkája a Play It as It Lays (1972) volt.

A színészet abbahagyása után Ewing a fényképezés felé fordult, amely új életet és szenvedélyt adott számára: fotósként bejárta Mexikót, Oroszországot, Európát és a Dél-Csendes-óceán térségét egyaránt. Ewing soha nem nősült meg, és nem születtek gyermekei, 2025. december 18-án, 83 éves korában hunyt el.