Gyászol Nápoly és Kolumbia, január 26-án 85 éves korában Cartagenában meghalt Salvatore „Salvo” Basile. Élete döntő fordulópontja 1968-ban érkezett el, amikor Gillo Pontecorvo rendező Queimada című filmjének forgatása Cartagena de Indiasba szólította. A karibi város annyira magával ragadta a színészt, hogy ott telepedett le, és gyakorlatilag soha nem hagyta el többé.

Meghalt az olasz és a kolumbiai színjátszás ismert alakja, Salvatore „Salvo” Basile

Fotó: Gabriel Aponte / Getty Images /

Basile sokoldalú filmes volt: dolgozott színészként, rendezőként és producerként egyaránt.

Neve olyan nemzetközi és latin-amerikai alkotásokhoz kötődik, mint Az élet a kolera idején, Ilona érkezik az esőben vagy a kolumbiai filmtörténet klasszikusának számító A csiga stratégiája.

A televíziós közönség számos népszerű kolumbiai sorozatból is ismerhette karakteres alakításait – írja a La Vanguardia.

Több filmben meghalt

A magyar nézők számára Salvo Basile azonban leginkább a Bud Spencer–Terence Hill-filmekből lehet ismert. Sok mozijukban volt mellékszereplő: figurái a jókedvű, kissé esetlen banditák világát idézték meg, maradandó humorral.

Játszott a Morcos misszionáriusok, A zsoldoskatona, És megint dühbe jövünk, A seriff és az idegenek, Aranyeső Yuccában, Kincs, ami nincs, Banános Joe és a Bombajó bokszolóban is.

Valamint olyan klasszikusban is, mint a Volt egyszer egy Vadnyugat, de horrorfilmekben és több krimiben is szerepelt. Több filmben is meghalt.

Salvo Basile több mint húsz éven át aktív szerepet vállalt a Cartagena Nemzetközi Filmfesztivál szervezésében is, és a város kulturális életének megbecsült alakjává vált. Hosszan tartó betegség után, 85 évesen hunyt el cartagenai otthonában. Egy olyan filmes távozott, aki nemcsak filmeket készített és szerepeket játszott, hanem két kontinens kultúráját is összekötötte egyetlen élet történetében.