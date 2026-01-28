Halálos vihar csapott le Lisszabonra, egy ember meghalt

Egy ember meghalt Portugáliában a Kristin névre keresztelt vihar okozta pusztítás következtében.

Egy ember meghalt a viharban, ami hétfőn érte el Portugália partjait

Fotó: RAURINO MONTEIRO / NurPhoto

Az eset Lisszabontól északra történt: egy férfi autójára rázuhant egy fa, amelyet az erős szél döntött ki – erősítette meg Paulo Santos, a portugál katasztrófavédelmi hatóság (ANEPC) szóvivője az EFE hírügynökségnek. Hozzátette, hogy a déli térségben több mint 1500 incidens történt, és a mentésben tűzoltók is megsérültek.

A régióban több lakóházban is kár keletkezett, többeket ki kellett menekíteni. A Kristin hétfőn kora reggel érte el a portugál partokat az Atlanti-óceán felől óránként 140 kilométeres sebességű széllökésekkel.

A hatóságok a vihar hevessége miatt arra kérték az embereket, hogy ne hagyják el otthonukat.

Egy férfi meghalt, erős havazás, járhatatlan utak

A vihar áramkimaradásokat okozott, fennakadásokat a távközlésben, és több utat le kellett zárni a kidőlt fák és a heves csapadék miatt.

A tengerszint feletti 400 métert meghaladó területeken közlekedő vasútvonalakat megbénította és az utakat járhatatlanná tette az erős havazás.

Az RTP televízió jelentése szerint több iskolában szünetet kellett elrendelni az ítéletidő miatt. A portugál hatóságok az esőzés folytatódása miatt áradások lehetőségére is felhívták a figyelmet. A vihar időközben továbbhaladt Spanyolország felé.

Az Origo a napokban arról cikkezett, hogy az Egyesült Államok elesett az Észak-Amerikát sújtó pusztító viharban. Sok a halott, 800 ezren áram nélkül maradtak, és több ezer repülőjáratot kellett törölni.