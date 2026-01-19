Hírlevél
Gyászol a magyar és a francia művészvilág. Életének 98. évében Párizsban meghalt Márkus Anna festőművész.
Hétfőn 98 éves korában meghalt Anna Mark – vagy ahogy mi ismertük, Márkus Anna –, a modern magyar festészet kiemelkedő alakja. A második világháború után induló, Franciaországban kiteljesedő magyar festőgeneráció meghatározó tagja volt.

Close-up of hands holding a burning candle in the dark. Adult woman with a red candle against a black background. Candle in a glass jar. Selective focus., meghalt
Meghalt a magyar művészvilág egyik kiemelkedő alakja, Márkus Anna
Fotó: Shutterstock

Életművét folyamatos figyelem kísérte, az utóbbi években Budapesten, Szentendrén és Párizsban is rendeztek kiállításokat műveiből – közölte a Kisterem galéria

Alkotásait neves francia, magyar és svájci intézmények őrzik. 

2025-ben a Szépművészeti Múzeum vásárolt korai rajzaiból, a roueni Musée des Beaux-Arts gyűjteményébe pedig reliefekből, festményekből, művészkönyvekből és rajzokból álló válogatás került.

A most meghalt művész műveiből kiállítást rendeznek

Márkus Anna 1946 és 1950 között a budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanult, majd az Állami Bábszínház díszletfestő műhelyében dolgozott. A háború utáni magyar avantgárd és az Európai Iskola köreihez kapcsolódott, pályája elején a szürrealizmus határozta meg munkásságát. 

Az 1956-os forradalom után elhagyta az országot, 1959-től Párizsban élt és alkotott. 

Festészete a figurativitástól a konstruktív szerkesztés és a lírai absztrakció felé mozdult el. Az 1960-as évek végén rátalált a relief műfajára, amelyben festészeti és szobrászati elemeket egyesített.

Művészetében fontos szerepet kapott a népművészet, a paraszti kultúra tárgyi világa, valamint a ház és az otthon motívuma. Anna Mark műveiből a roueni múzeum 2026 novemberében nagyszabású retrospektív kiállítást rendez.

 

