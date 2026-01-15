Kínai szuperkatona lett a világ új rémálma — ezt már nem lehet figyelmen kívül hagyni

A január elején széles körben megosztott fotón egy kínai szuperkatona látható, aki a People’s Liberation Army kötelékében szolgál, és egyszerre hord többféle fegyvert és egy felderítő drónt is – írja a Defence-Blog.

Kínai szuperkatona teljes harci felszerelésben — puska, sörétes, rakétavető és drón egyetlen katonán Fotó: VCG via Getty Images /

Kínai szuperkatona: „egymaga lefedi az egész harcteret”

Type 191 gépkarabélyt

09-es sörétes puskát

vállról indítható rakétavetőt

egy quadkopter drónt

A kép eredetileg a Junwu Ciweimian hivatalos katonai csatornán jelent meg, majd az Observer Network is foglalkozott vele. A kommentelők szerint a katona „olyan, mint egy játékos, aki fizetett extra erőforrásokért”, mások pedig úgy fogalmaztak: „egymaga lefedi a közelharcot, a távharcot, a páncélelhárítást, a légvédelmet és a felderítést is”.

A cikk szerint a kínai szuperkatona által viselt konfiguráció jelenleg egyáltalán nem számít általánosnak a hadseregen belül. Hagyományosan a kínai gyalogosok egy fő fegyvert hordoztak, esetenként egy rakétavetővel kiegészítve. Még tíz–tizenöt éve is vita tárgya volt, miért nem kapnak alapfelszerelésként oldalfegyvert.

Ráadásul a modern kiegészítők — optikák, hangtompítók, markolatok — önmagukban is jelentős súlyt jelentenek. Két lőfegyver, több száz lőszer és egy drón már komoly terhelést jelent mozgás közben.

Mit tanultak a modern háborúkból?

A Junwu Ciweimian elemzése szerint a közelmúlt konfliktusai — Afganisztán, Irak és az ukrajnai háború — megmutatták, hogy a hagyományos 150–210 lőszer sokszor nem elegendő. Egyre gyakoribb, hogy a katonák 300 lőszer feletti mennyiséggel indulnak bevetésre, hogy alkalmazkodni tudjanak a komplex harctéri helyzetekhez.

Sörétes puska a drónok ellen

A kínai szuperkatona felszerelésében szereplő 09-es sörétes puska kulcsszerepet kap az új doktrínában. A hadsereg tapasztalatai szerint:

a speciális drónellenes fegyverek hatékonysága korlátozott

hálókilövők és „anti-drone gun”-ok nem váltak be

a sörétes puska rugalmasabb és gyorsabb megoldás alacsonyan repülő drónok ellen

A 09-es modell előnye, hogy tár nélkül, lazán tölthető, összecsukható válltámasszal rendelkezik, így ideális másodlagos fegyver.