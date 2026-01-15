Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Robbanás Pannonhalmán: a földdel tette egyenlővé a település egyik részét – videó

Olvasta?

Lecsap az időjárási gyilkos hármas: jobb, ha ezeken a helyeken ki sem lép a házból

fegyver

Kínai szuperkatona lett a világ új rémálma — ezt már nem lehet figyelmen kívül hagyni

2 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyetlen fotó elég volt ahhoz, hogy felrobbanjon a közösségi média és a katonai fórumok világa. A kínai szuperkatona kifejezés azért terjedt el villámgyorsan, mert a képen látható katona olyan fegyverarzenált cipelt magán, amit sokan még online játékokban sem mernek bevállalni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fegyverkínai szuperkatonamodern

A január elején széles körben megosztott fotón egy kínai szuperkatona látható, aki a People’s Liberation Army kötelékében szolgál, és egyszerre hord többféle fegyvert és egy felderítő drónt is – írja a Defence-Blog.

kínaikatona, katona, kínai, CHANGCHUN, CHINA - SEPTEMBER 21: A demonstration of the anti-terrorism assault operation by paratroopers is staged during the 2025 aviation open-day activities of the Chinese People's Liberation Army (PLA) Air Force and the Changchun Air Show on September 21, 2025 in Changchun, Jilin Province of China. (Photo by Zhang Xiangyi/China News Service/VCG via Getty Images)
Kínai szuperkatona teljes harci felszerelésben — puska, sörétes, rakétavető és drón egyetlen katonán Fotó: VCG via Getty Images /  

Kínai szuperkatona: „egymaga lefedi az egész harcteret”

  • Type 191 gépkarabélyt
  • 09-es sörétes puskát
  • vállról indítható rakétavetőt
  • egy quadkopter drónt

A kép eredetileg a Junwu Ciweimian hivatalos katonai csatornán jelent meg, majd az Observer Network is foglalkozott vele. A kommentelők szerint a katona „olyan, mint egy játékos, aki fizetett extra erőforrásokért”, mások pedig úgy fogalmaztak: „egymaga lefedi a közelharcot, a távharcot, a páncélelhárítást, a légvédelmet és a felderítést is”.

A cikk szerint a kínai szuperkatona által viselt konfiguráció jelenleg egyáltalán nem számít általánosnak a hadseregen belül. Hagyományosan a kínai gyalogosok egy fő fegyvert hordoztak, esetenként egy rakétavetővel kiegészítve. Még tíz–tizenöt éve is vita tárgya volt, miért nem kapnak alapfelszerelésként oldalfegyvert.

Ráadásul a modern kiegészítők — optikák, hangtompítók, markolatok — önmagukban is jelentős súlyt jelentenek. Két lőfegyver, több száz lőszer és egy drón már komoly terhelést jelent mozgás közben.

Mit tanultak a modern háborúkból?

A Junwu Ciweimian elemzése szerint a közelmúlt konfliktusai — Afganisztán, Irak és az ukrajnai háború — megmutatták, hogy a hagyományos 150–210 lőszer sokszor nem elegendő. Egyre gyakoribb, hogy a katonák 300 lőszer feletti mennyiséggel indulnak bevetésre, hogy alkalmazkodni tudjanak a komplex harctéri helyzetekhez.

Sörétes puska a drónok ellen

A kínai szuperkatona felszerelésében szereplő 09-es sörétes puska kulcsszerepet kap az új doktrínában. A hadsereg tapasztalatai szerint:

  • a speciális drónellenes fegyverek hatékonysága korlátozott
  • hálókilövők és „anti-drone gun”-ok nem váltak be
  • a sörétes puska rugalmasabb és gyorsabb megoldás alacsonyan repülő drónok ellen

A 09-es modell előnye, hogy tár nélkül, lazán tölthető, összecsukható válltámasszal rendelkezik, így ideális másodlagos fegyver.

Drón minden rajban

A jelentés szerint a kínai szuperkatona jelenség nem öncélú látványosság. A PLA egyre gyakrabban oszt ki quadkopter drónokat rajszinten, amelyek felderítésre, célmegjelölésre és helyzetértékelésre szolgálnak. Ez a trend egyértelműen jelzi a modern, technológia-központú hadviselés felé való elmozdulást.

Lerántjuk a leplet a kínai katonai parádéról, ahol Putyin is ott lesz – fotók

Kína szerdán, a második világháború japán kapitulációjának 80. évfordulóján tartja valaha volt legnagyobb katonai parádéját. Hszi Csin-ping mellett olyan vezetők lesznek jelen, mint Kim Dzsong Un és Vladimir Putyin, jelezve az ázsiai ország növekvő befolyását és javuló diplomáciai kapcsolatait. A felvonuláson eddig sosem látott fegyvereket, hiperszonikus rakétákat és drónokat mutatnak majd be, miközben a katonai elemzők szorosan követik majd a nagyszabású, 70 perces bemutatót.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!