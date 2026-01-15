Kínai szuperkatona lett a világ új rémálma — ezt már nem lehet figyelmen kívül hagyni

A január elején széles körben megosztott fotón egy kínai szuperkatona látható, aki a People’s Liberation Army kötelékében szolgál, és egyszerre hord többféle fegyvert és egy felderítő drónt is – írja a Defence-Blog.
Kínai szuperkatona: „egymaga lefedi az egész harcteret”
- Type 191 gépkarabélyt
- 09-es sörétes puskát
- vállról indítható rakétavetőt
- egy quadkopter drónt
A kép eredetileg a Junwu Ciweimian hivatalos katonai csatornán jelent meg, majd az Observer Network is foglalkozott vele. A kommentelők szerint a katona „olyan, mint egy játékos, aki fizetett extra erőforrásokért”, mások pedig úgy fogalmaztak: „egymaga lefedi a közelharcot, a távharcot, a páncélelhárítást, a légvédelmet és a felderítést is”.
A cikk szerint a kínai szuperkatona által viselt konfiguráció jelenleg egyáltalán nem számít általánosnak a hadseregen belül. Hagyományosan a kínai gyalogosok egy fő fegyvert hordoztak, esetenként egy rakétavetővel kiegészítve. Még tíz–tizenöt éve is vita tárgya volt, miért nem kapnak alapfelszerelésként oldalfegyvert.
Ráadásul a modern kiegészítők — optikák, hangtompítók, markolatok — önmagukban is jelentős súlyt jelentenek. Két lőfegyver, több száz lőszer és egy drón már komoly terhelést jelent mozgás közben.
Mit tanultak a modern háborúkból?
A Junwu Ciweimian elemzése szerint a közelmúlt konfliktusai — Afganisztán, Irak és az ukrajnai háború — megmutatták, hogy a hagyományos 150–210 lőszer sokszor nem elegendő. Egyre gyakoribb, hogy a katonák 300 lőszer feletti mennyiséggel indulnak bevetésre, hogy alkalmazkodni tudjanak a komplex harctéri helyzetekhez.
Sörétes puska a drónok ellen
A kínai szuperkatona felszerelésében szereplő 09-es sörétes puska kulcsszerepet kap az új doktrínában. A hadsereg tapasztalatai szerint:
- a speciális drónellenes fegyverek hatékonysága korlátozott
- hálókilövők és „anti-drone gun”-ok nem váltak be
- a sörétes puska rugalmasabb és gyorsabb megoldás alacsonyan repülő drónok ellen
A 09-es modell előnye, hogy tár nélkül, lazán tölthető, összecsukható válltámasszal rendelkezik, így ideális másodlagos fegyver.
Drón minden rajban
A jelentés szerint a kínai szuperkatona jelenség nem öncélú látványosság. A PLA egyre gyakrabban oszt ki quadkopter drónokat rajszinten, amelyek felderítésre, célmegjelölésre és helyzetértékelésre szolgálnak. Ez a trend egyértelműen jelzi a modern, technológia-központú hadviselés felé való elmozdulást.
