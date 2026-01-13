Hírlevél
szemölcs

Veszélyes tévhit terjed egy csodaszerről, ebből baj lehet

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egyre több félreértés és megtévesztő információ jelenik meg az alternatív készítmények piacán, ami komoly kockázatokat hordozhat a vásárlók számára. A méhméreg esetében különösen fontos a tudatos tájékozódás, mivel hatásait, alkalmazását és veszélyeit gyakran pontatlan vagy túlzó állítások övezik.
szemölcsanyajegykrém

Egyre több megtévesztő állítással találkozhatnak a vásárlók a méhméreggel kapcsolatban – figyelmeztet Hegyi József méhész és apiterapeuta - tájékoztat az NKT.

méhméreg
A méhméreg valódi hatásai gyakran eltérnek a reklámok ígéreteitől - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

Méhméreg: mi igaz és mi tévhit a készítmények körül?

A szakember szerint a készítmények nem alkalmasak szemölcsök, anyajegyek eltávolítására vagy fogyásra, ugyanakkor mozgásszervi problémák, például derék- és hátfájás esetén valóban hatékonyak lehetnek.

A méhméreg fő hatóanyaga, a melittin erős gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatással bír. 

Hegyi hangsúlyozza: a vásárlás előtt elengedhetetlen a termék alapos megismerése, mivel az allergiás reakciók veszélyesek lehetnek, és a valódi méhméreg ritka, rendkívül drága anyag.

