Veszélyes tévhit terjed egy csodaszerről, ebből baj lehet

Egyre több megtévesztő állítással találkozhatnak a vásárlók a méhméreggel kapcsolatban – figyelmeztet Hegyi József méhész és apiterapeuta - tájékoztat az NKT.

A méhméreg valódi hatásai gyakran eltérnek a reklámok ígéreteitől - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Méhméreg: mi igaz és mi tévhit a készítmények körül?

A szakember szerint a készítmények nem alkalmasak szemölcsök, anyajegyek eltávolítására vagy fogyásra, ugyanakkor mozgásszervi problémák, például derék- és hátfájás esetén valóban hatékonyak lehetnek.

A méhméreg fő hatóanyaga, a melittin erős gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatással bír.

Hegyi hangsúlyozza: a vásárlás előtt elengedhetetlen a termék alapos megismerése, mivel az allergiás reakciók veszélyesek lehetnek, és a valódi méhméreg ritka, rendkívül drága anyag.

