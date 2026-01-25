Ezekben az országokban vannak a világ legnagyobb mellei – meglepő, ki vezeti a listát

A World Population Review által közzétett jelentés 108 ország átlagos mellméretét elemezte világszerte, és megállapította, mely országok büszkélkedhetnek a legnagyobb átlaggal, szúrta ki a New York Post.

A mellméretet több tényező is befolyásolja, az egyik legfontosabb elem a testtömegindex – Fotó: PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR / LDA

A testtömegindex nagyban befolyásolja a mellméretet

A mellméret minden nőnél egyedi, és több tényező is befolyásolja, többek között a genetika, a táplálkozás és étrend, a testsúly és testtömegindex (BMI), a fizikai aktivitás szintje és az életkor

– írták a jelentés szerzői, hozzátéve, hogy az országonkénti átlagos kosárméret az AA és a C között változik. A kutatók megjegyezték, hogy a BMI szorosan összefügg a mellmérettel, és a magasabb BMI gyakran nagyobb mellméretet eredményez.

Norvégia végzett az élen

Norvégia azonban kivétel volt. Az ország átlagos BMI-je alacsonyabb volt más országokénál (26,2), mégis a skandináv állam vitte el a koronát a legnagyobb átlagos mellmérettel, amely a C és D kosárméret közé esett. Az Egyesült Államok a második helyen végzett, 29-es átlagos BMI-vel és C kosármérettel, míg az Egyesült Királyság átlagos BMI-je 27,1 volt, átlagos kosármérete pedig szintén C. A legutolsó helyen, a legkisebb átlagos melltartómérettel Grönland végzett: a kutatók szerint ott az átlag az A kosár, a BMI pedig 26,7.

Az Egyesült Államok Járványügyi és Betegségmegelőzési Központja (CDC) szerint túlsúlynak számít a 25 és 30 közötti BMI, míg az elhízás 30 feletti BMI esetén áll fenn.

Összességében feltűnő, hogy a nagyobb mellméretek gyakran olyan országokban fordulnak elő, ahol az elhízás is problémát jelent. A női mell nagyrészt zsírszövetből és mirigyekből áll. A mellek formája nemcsak genetikai tényezőktől függ, hanem a zsírtartalomtól és a kötőszövet összetételétől is.

– számoltak be a World Data kutatói.

A melltartóméreteket az alatta mért (mell alatti) kerület száma és a mell legteljesebb pontján mért körfogat közötti különbség határozza meg; az előbbit egy szám, az utóbbit egy betű jelöli. „Minél nagyobb a különbség e mérések között, annál nagyobb a kosárméret – magyarázták a kutatók. – Fontos emlékezni arra, hogy egy adott kosárméreten belül sem minden méret egyforma. Például egy 32C térfogata sokkal kisebb, mint egy 42C-é, mert nagyobb a különbség a mell alatti és a mell legteljesebb pontján mért méretek között.”