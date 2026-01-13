Orvos figyelmeztet! Ezek az élelmiszerek növelhetik a rák kockázatát

A transzzsírokban gazdag étrend hozzájárulhat a mellrák kialakulásához, mivel kedvezőtlen irányba befolyásolja a nők hormonháztartását – tájékoztat a Lentra.

A transzzsírokban gazdag étrend hosszú távon növelheti a mellrák kockázatát

Fotó: Unsplash

Magomed Imansapijev onkológus, emlőspecialista elmondta: a túlzott transzzsírbevitel növelheti az ösztrogénszintet a szervezetben. Bár ez a hormon nélkülözhetetlen a női egészség szempontjából, magas koncentrációban felgyorsíthatja a sejtosztódást, ami emeli a daganatos megbetegedések kockázatát.

Az orvos szerint a transzzsírok leggyakoribb forrásai közé a következők tartoznak:

vörös hús;

vaj;

gyorsételek;

bő olajban sült fogások;

kész szószok.

A zsírok teljes kiiktatása nem megoldás

Az onkológus hangsúlyozta: a rák megelőzése érdekében nem indokolt a zsírok teljes elhagyása, mivel ezek a szervezet alapvető működéséhez ugyanúgy szükségesek, mint a szénhidrátok vagy a fehérjék. A szakember szerint a hangsúly a megfelelő arányokon van, ahol az étrend döntő részét növényi eredetű élelmiszerek, zöldségek, gyümölcsök és gabonák alkotják.

