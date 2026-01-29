Hírlevél
merénylő

Merényletre készülő dzsihadistát tartóztattak le Brazíliában

A brazil szövetségi rendőrség őrizetbe vett egy férfit, akit azzal gyanúsítanak hogy terrortámadást készített elő Brazíliában. A hatóságok szerint a merénylő öngyilkos robbantásra készült és szélsőséges dzsihadista nézeteket vallott.
A nyomozás adatai alapján előkészületeket tett egy robbanómellény elkészítésére. A feltételezett merénylő ügyében az amerikai FBI is támogatta a brazil hatóságok munkáját írja a Daily Tribune.

merénylő
A merénylő által tervezett terrortámadást a hatóságok időben meghiúsították
Fotó: AFP

A merénylő az Iszlám Állam híve 

A rendőrségi források szerint a gyanúsított kapcsolatban állhatott az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel. A férfit a Sao Paulótól mintegy 330 kilométerre fekvő Bauru városában fogták el. A hatóságok nem közölték a tervezett támadás helyét és időpontját. A nyomozás jelenleg is folyamatban van és további információk feltárása várható. 

Az Iszlám Állam Irakban és Szíriában vereséget szenvedett, de követői más térségekben továbbra is aktívak. 

Brazília eddig nem tartozott a dzsihadista csoportok által célzott országok közé.

Linzben is elfogtak egy terroristát

Komoly fenyegetést sikerült elhárítania az osztrák hatóságoknak. Az osztrák hatóságok éberségének köszönhetően sikerült megakadályozni egy tervezett támadást, amelyet egy mindössze 17 éves fiatalember készített elő a rendvédelmi szervek munkatársai ellen Linzben.

 

 

