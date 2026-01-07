Férfiak figyelem! Súlyos veszélyt jelent a biciklizés

A prosztata a húgyhólyag alatt helyezkedik el, közvetlenül a gát felett. Ezen a területen futnak azok az idegek és erek, amelyek a merevedéshez szükségesek, valamint a medencefenék izmai is itt találhatók. A merevedési zavar gyanúja sokszor azért merül fel, mert a kerékpárnyereg jelentős nyomást helyez erre az érzékeny régióra – írja a CNN.

Merevedési zavar: a nem megfelelő kerékpárnyereg és a tartós gátterhelés okozhat átmeneti tüneteket, de önmagában a biciklizés ritkán jelent valódi problémát. Fotó:Illusztráció/Unplash

Fontos hangsúlyozni: ez nem prosztatakárosodás. A kellemetlen érzések jellemzően a környező szövetek, izmok és idegek irritációjából erednek. A tartós ülés és a gát terhelése olyan érzeteket kelthet, amelyeket sok férfi automatikusan merevedési zavarral vagy prosztatabetegséggel azonosít.

Prosztatagyulladás vagy félreértett tünetek?

A prosztatagyulladás az egyik leggyakrabban félreértett diagnózis. A bakteriális forma ritka és súlyos tünetekkel jár. A legtöbb esetben azonban a panaszokat feszes medencefenék-izmok, idegi túlérzékenység, stressz vagy hosszan tartó ülés okozza.

Ilyenkor a tünetek megtévesztően hasonlíthatnak a merevedési zavar jeleire, miközben sem fertőzés, sem valódi prosztatagyulladás nem áll fenn.

Okozhat-e a kerékpározás merevedési zavart?

Régebbi tanulmányok felvetették, hogy a kerékpározás ronthatja a pénisz vérellátását, ezek azonban ma már nem számítanak mérvadónak. A legfrissebb kutatások szerint a rendszeres testmozgás — beleértve a kerékpározást — nem növeli a tartós merevedési zavar kockázatát.

Átmeneti zsibbadás vagy érzéskiesés előfordulhat hosszabb tekerés után, de ez általában gyorsan megszűnik. Hosszú távon a jobb keringés és szív-érrendszeri állapot inkább javítja, mint rontja a szexuális teljesítményt.

Merevedési zavar: a valódi okok

A merevedési zavar legtöbbször nem helyi probléma. Cukorbetegség, magas vérnyomás, érelmeszesedés, dohányzás, elhízás, mozgáshiány és krónikus stressz mind sokkal gyakoribb kiváltó okok. A hormonális tényezők, például az alacsony tesztoszteronszint, inkább a libidóra hatnak, mint magára az erekcióra.

Ezért a merevedési zavar gyakran az egész szervezet állapotát tükrözi, nem egyetlen sporttevékenység következménye.

Miért jelentkeznek mégis tünetek biciklizés után?

A tünetek kulcsa a nyereg, a testtartás és az időtartam. Szobabiciklin gyakran hosszú ideig változatlan pozícióban ülünk, ami fokozza a gátterhelést. Kültéri kerékpározásnál a testsúly eloszlása természetesebben változik.