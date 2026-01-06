Taliummal mérgezett desszerttel ölt meg két tinédzserlányt egy féltékeny üzletasszony

A hatóságok szerint Zulma Guzman Castro lehet felelős a mérgezésért, azaz Ines de Bedout (14) és Emilia Forero (13) haláláért, akik néhány nappal azután hunytak el, hogy elfogyasztották a gyanú szerint talliummal készített desszertet még 2025. április 3-án, számolt be az ügyről a Daily Mail.

A kolumbiai üzletasszony a gyilkos mérgezés során talliumot fecskendezett a csokis málnába – Fotó: pexels.com

Szerelmi bosszú áll a mérgezés hátterében?

A kolumbiai ügyészség szerint a gyilkosság mögött brutális bosszú állhatott. Castro állítólag hat éven át titkos viszonyt folytatott az egyik kislány édesapjával, Juan de Bedout-tal, a kapcsolat azonban nem sokkal korábban véget ért.

A nő korábban a kolumbiai „Dragons’ Den” műsorban is szerepelt, ismert üzletasszonynak számított – most azonban kettős gyilkosság és gyilkossági kísérlet miatt keresik a hatóságok.

A Temzéből mentették ki, most bíróság elé áll

Castro áprilisban lépett le Kolumbiából, és Brazílián, valamint Spanyolországon át jutott el az Egyesült Királyságba. December 16-án a Temzéből mentették ki a mentők a Battersea-híd közelében, miután beleugrott a folyóba. Ezután pszichiátriai megfigyelés alá helyezték, ahonnan mostanra kiengedték. A brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) kedden letartóztatta London W10-es körzetében, majd közölte: a nőt kiadatási eljárás keretében a Westminster kerületi bíróság elé citálják.

Egy palack ásványvíz buktatta le?

A nemzetközi sajtó szerint a bujkáló nőt egy televíziós interjú során fogyasztott brit ásványvíz árulhatta el. Castro egy kolumbiai tévécsatornának nyilatkozott, miközben Buxton ásványvizet ivott – egy olyan márkát, amely főként az Egyesült Királyságban kapható. Források szerint a palack mérete és típusa arra utalt, hogy nem szállodában, hanem egy lakásban tartózkodhatott, ami segített a hatóságoknak a beazonosításában.

A vád szerint a desszertbe talliumot fecskendezett, egy rendkívül mérgező, színtelen, szagtalan és íztelen anyagot, amelyet ipari célokra használnak, például elektronikában és sugárzásmérő eszközökben. A lányok állítólag egy bogotái luxuslakásban fogyasztották el a csokis málnát, majd négy nappal később mindketten meghaltak a kórházban.