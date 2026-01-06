Taliummal mérgezett desszerttel ölt meg két tinédzserlányt egy féltékeny üzletasszony

A hatóságok szerint Zulma Guzman Castro lehet felelős a mérgezésért, azaz Ines de Bedout (14) és Emilia Forero (13) haláláért, akik néhány nappal azután hunytak el, hogy elfogyasztották a gyanú szerint talliummal készített desszertet még 2025. április 3-án, számolt be az ügyről a Daily Mail.
Szerelmi bosszú áll a mérgezés hátterében?
A kolumbiai ügyészség szerint a gyilkosság mögött brutális bosszú állhatott. Castro állítólag hat éven át titkos viszonyt folytatott az egyik kislány édesapjával, Juan de Bedout-tal, a kapcsolat azonban nem sokkal korábban véget ért.
A nő korábban a kolumbiai „Dragons’ Den” műsorban is szerepelt, ismert üzletasszonynak számított – most azonban kettős gyilkosság és gyilkossági kísérlet miatt keresik a hatóságok.
A Temzéből mentették ki, most bíróság elé áll
Castro áprilisban lépett le Kolumbiából, és Brazílián, valamint Spanyolországon át jutott el az Egyesült Királyságba. December 16-án a Temzéből mentették ki a mentők a Battersea-híd közelében, miután beleugrott a folyóba. Ezután pszichiátriai megfigyelés alá helyezték, ahonnan mostanra kiengedték. A brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) kedden letartóztatta London W10-es körzetében, majd közölte: a nőt kiadatási eljárás keretében a Westminster kerületi bíróság elé citálják.
Egy palack ásványvíz buktatta le?
A nemzetközi sajtó szerint a bujkáló nőt egy televíziós interjú során fogyasztott brit ásványvíz árulhatta el. Castro egy kolumbiai tévécsatornának nyilatkozott, miközben Buxton ásványvizet ivott – egy olyan márkát, amely főként az Egyesült Királyságban kapható. Források szerint a palack mérete és típusa arra utalt, hogy nem szállodában, hanem egy lakásban tartózkodhatott, ami segített a hatóságoknak a beazonosításában.
A vád szerint a desszertbe talliumot fecskendezett, egy rendkívül mérgező, színtelen, szagtalan és íztelen anyagot, amelyet ipari célokra használnak, például elektronikában és sugárzásmérő eszközökben. A lányok állítólag egy bogotái luxuslakásban fogyasztották el a csokis málnát, majd négy nappal később mindketten meghaltak a kórházban.
Az egyik áldozat édesapja, Pedro Forero, megrendítő üzenetben búcsúzott lányától:
Elvette a lányom esélyét arra, hogy szeressen, dolgozzon, családja legyen. Elvette az egész jövőjét.
A nő tagadja a gyilkosságot.
Könnyű engem megvádolni, mert szerető voltam
– magyarázza, most azonban a brit bíróság dönt a kiadatásáról, miközben Kolumbiában életfogytiglani börtön is várhat rá, ha bűnösnek találják.
A kolumbiai média szerint a nyomozók azt is vizsgálják, hogy Castrónak köze lehetett-e Juan de Bedout feleségének halálához, akit az orvosok szerint korábban kétszer is talliummal mérgezhettek meg, mielőtt 2021-ben rákban meghalt.
Életfogytiglant kapott a haláldoki, aki 12 betegével végzett
Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Frédéric Péchier-t. Azt a haláldokit, akit azzal vádoltak, hogy szándékosan mérgezett meg legalább 30 beteget, akik közül 12-en meg is haltak. Az ügy Franciaország egyik legsötétebb orvosi botrányává vált, számoltunk be az Origón.
Rejtélyes mérgezésben halhatott meg egy idős házaspár Csepelen
Rovarirtók dolgoztak a többlakásos házban. A két 70 év körüli ember együtt, az udvaron hunyt el. Nem zárható ki, hogy haláluk oka valamilyen mérgezés volt, adtunk hírt a sajnálatos esetről az Origón.