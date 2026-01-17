Majdnem megölte családtagjait egy tinédzser lány, mert nem engedték el a barátjával

A rendőrség tájékoztatást adott a mérgezéses ügyről. E szerint a lány illegálisan forgalmazott rágcsálóirtó szert, az úgynevezett chumbinhót kevert három ebédadagba, amelyeket az édesanyja készített a családnak. A rendkívül erős méreg akár percek alatt végzetes lehet, ám az unokatestvér evés közben gyanút fogott, mivel az étel állaga eltért a megszokottól – számolt be a Daily Star.

A mérgezéses ügyben a brazil katonai rendőrség vizsgálódott

Fotó: EVARISTO SA / AFP

Több áldozata is lehetett volna a mérgezéses ügynek

Az eset január 7-én történt Nova Serrana városában, Minas Gerais államban. A családtag azonnal szólt rokonainak, így a szülők végül nem ettek az ételből. Az unokatestvért elővigyázatosságból kórházba szállították, gyomormosáson esett át, állapota stabil volt.

A katonai rendőrség szóvivője szerint a lány elismerte tettét, és azt mondta, dühből cselekedett. Elmondása alapján heves vita alakult ki a családban, miután éjszaka engedély nélkül elment otthonról, hogy találkozzon a barátjával. A szülők nem támogatták a kapcsolatot, ez vezethetett a végzetesnek szánt döntéshez.

A hatóságok megerősítették, hogy a méreg már korábban is a családi házban volt. A helyszínről lefoglalták az érintett ételes dobozokat és a mérgező anyagot, amelyeket laboratóriumi vizsgálatra küldtek. A lányt – jogi képviselő jelenlétében – a civil rendőrség állította elő, és jelenleg az igazságszolgáltatás dönt a további sorsáról.

Besétált a bárba egy nő, majd olyat italt kapott, hogy meghalt

Egy 30 éves nő életét vesztette egy brazil bárban elfogyasztott ital után.

Mérgezőek lehetnek az élelmiszer csomagolások

Egy kanadai egyetem kutatói által végzett vizsgálat azt találta, hogy a mérgező biszfenol A vegyület helyett használt vegyületek beszivárognak az élelmiszerbe és megzavarják a petesejtek létfontosságú folyamatait.