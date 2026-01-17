Majdnem megölte családtagjait egy tinédzser lány, mert nem engedték el a barátjával

Hírlevél
Hajszálon múlt egy tragédia Brazíliában, miután egy 17 éves lány állítólag halálos mérget kevert szülei és unokatestvére ételébe, mert családja nem engedte, hogy tovább találkozzon a barátjával. A tinédzsert jelenleg a hatóságok őrizetben tartják, a mérgezéses ügy körülményeit pedig tovább vizsgálják.
mérgezéses ügycsaládrendőrség

A rendőrség tájékoztatást adott a mérgezéses ügyről. E szerint a lány illegálisan forgalmazott rágcsálóirtó szert, az úgynevezett chumbinhót kevert három ebédadagba, amelyeket az édesanyja készített a családnak. A rendkívül erős méreg akár percek alatt végzetes lehet, ám az unokatestvér evés közben gyanút fogott, mivel az étel állaga eltért a megszokottól – számolt be a Daily Star

A mérgezéses ügyben a brazil katonai rendőrség vizsgálódott – Fotó: EVARISTO SA / AFP
A mérgezéses ügyben a brazil katonai rendőrség vizsgálódott 
Fotó: EVARISTO SA / AFP

Több áldozata is lehetett volna a mérgezéses ügynek

Az eset január 7-én történt Nova Serrana városában, Minas Gerais államban. A családtag azonnal szólt rokonainak, így a szülők végül nem ettek az ételből. Az unokatestvért elővigyázatosságból kórházba szállították, gyomormosáson esett át, állapota stabil volt.

A katonai rendőrség szóvivője szerint a lány elismerte tettét, és azt mondta, dühből cselekedett. Elmondása alapján heves vita alakult ki a családban, miután éjszaka engedély nélkül elment otthonról, hogy találkozzon a barátjával. A szülők nem támogatták a kapcsolatot, ez vezethetett a végzetesnek szánt döntéshez.

A hatóságok megerősítették, hogy a méreg már korábban is a családi házban volt. A helyszínről lefoglalták az érintett ételes dobozokat és a mérgező anyagot, amelyeket laboratóriumi vizsgálatra küldtek. A lányt – jogi képviselő jelenlétében – a civil rendőrség állította elő, és jelenleg az igazságszolgáltatás dönt a további sorsáról.

