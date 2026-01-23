Veszélyben volt Merz? Gyanús alakok tervezhettek merényletet ellene

Klímaaktivisták vehették célba Friedrich Merz német kancellár magánrepülőgépét. Az észak-rajna–vesztfáliai Arnsberg–Menden repülőterén a rendőrség csütörtökre virradó éjjel három embert vett őrizetbe.

Klímaaktivisták csaptak le Merz magánrepülőgépére (Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas)

Merz gépe volt a célpont

Az arnsbergi ügyészség és a Hochsauerland járás rendőrsége szerint a gyanúsítottak Merz repülőgépének megrongálására készültek, de a hatóságok időben közbeléptek, így kár nem keletkezett.

A rendőrök két nőt és egy férfit fogtak el tiltott területre való behatolás miatt. Az érintettek 23, 28 és 56 évesek. A hatóságok egy negyedik személyre is felfigyeltek korábban egy közúti ellenőrzés során. A férfi azt állította, hogy a helyi repülőteret keresi. Mivel a nyomozók szerint politikailag motivált bűncselekményekhez köthető előélete volt, azonnal átvizsgálták a repülőtér területét.

A hatóságok közlése szerint az elfogott személyek a klímaaktivista mozgalmak köréhez tartoznak.

Felmerült, hogy a Widerstands-Kollektiv nevű csoport áll az akció mögött. A szervezet közleményben azt írta, egy tiltakozó akció keretében meg akarták akadályozni Friedrich Merz magánrepülőgépének használatát.

Friedrich Merz szenvedélyes pilóta, érvényes pilótaengedéllyel rendelkezik, és sajtóértesülések szerint egy kétmotoros légcsavaros repülőgép tulajdonosa. A politikus repülési hobbija korábban is heves vitákat váltott ki, különösen akkor, amikor 2022-ben magángéppel érkezett Christian Lindner esküvőjére Syltre.

A klímaaktivisták az elmúlt években többször használtak repülőtereket demonstrációik helyszínéül. 2023 nyarán Sylt szigetén egy magánrepülőgépet festékkel is megrongáltak egy hasonló akció során.