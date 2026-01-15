Már ráébredtek a németek, hogy óriási és nagyon drága hibát követtek el

A Halle an der Saale városában tartott gazdasági újévi fogadáson Merz az elszálló energiaárakról beszélt. Szerinte Németországnak elfogadható piaci árakra van szüksége az energiatermelésben, nem pedig arra, hogy tartósan az állami költségvetésből támasszák alá az árakat, mert ezt hosszú távon nem lehet fenntartani.

Merz Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Merz: Súlyos hiba volt az atomkivezetés

Ezután egyértelműen megnevezte a felelősöket is: a Merkel-korszak CDU-vezette kormányait, valamint a későbbi jelzőlámpa-koalíciót. Merz szerint súlyos stratégiai hiba volt kilépni az atomenergiából, és ha már megtették, legalább három éve üzemben kellett volna tartani az utolsó német atomerőműveket, hogy megmaradjon az akkori áramtermelő kapacitás.

A kancellár úgy fogalmazott, hogy Németország ma a világ legdrágább energiapolitikai átmenetét hajtja végre, és alig van még egy ország, amely ennyire megnehezíti és megdrágítja saját maga számára az energiatermelést. A probléma gyökere szerinte az, hogy nincs elég termelési kapacitás.

Merz szerint most az ő kormányának kell rendet tenni. Gyors lépéseket ígért: új erőművek építését, engedélyezések felgyorsítását, a pályázatok mielőbbi elindítását. Külön hangsúlyozta, hogy régi atomerőművi telephelyeken is lehetne építkezni, a meglévő hálózatok felhasználásával. Ezt a korábbi kormányok ideológiai okokból elutasították.