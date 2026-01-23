Hírlevél
Elképesztő módját választotta a tiltakozásnak egy egyetemista Alasz­kában. A mesterséges intelligencia ellen nem táblával vagy beszéddel lépett fel, hanem szó szerint… megette a vitatott alkotásokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A különös eset 2026 elején történt a University of Alaska Fairbanks egyik hallgatói művészeti kiállításán. A mesterséges intelligencia által generált képeket egy diák nem művészetnek, hanem provokációnak tartotta – ezért letépett több mint ötvenet a falról, majd megrágta a műalkotásokat – számol be a Futurism

Mesterséges intelligencia miatt vitték el a diákot
Fotó: Igor Omilaev / Unsplash

Amikor a tiltakozás performansszá válik

A fiatal férfi szerint az akció egyszerre volt tüntetés és performansz: így akarta felhívni a figyelmet arra, hogy szerinte az 

MI elveszi az emberi alkotás értelmét.

Úgy fogalmazott, számára sértő volt, hogy az algoritmus által létrehozott képek „igazi” műalkotások mellett szerepeltek.

Mesterséges intelligencia: Két nézőpont, egy botrány

Míg az alkotó szerint a mesterséges intelligencia fontos önkifejezési eszköz, addig a tiltakozó úgy véli, a technológia helye nem a művészetben van. Az ügy végül békésen zárult: a megrágott képek készítője visszavonta a feljelentést, 

de a vita újra fellángolt arról, hol húzódik a határ ember és gép alkotása között.

