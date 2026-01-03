Hírlevél
Kína nem viccel, harcot hirdettek a mesterséges intelligencia ellen – videó

Kína szigorú korlátozásokat készül bevezetni azokra a mesterséges intelligencia-rendszerekre, amelyek a felhasználók érzelmeire hatva árthatnak a mentális egészségnek. A mesterséges intelligencia szabályozása Kínában új szintre lépne: az új tervezet megtiltaná, hogy chatbotok önkárosításra, erőszakra, szerencsejátékra buzdítsanak, vagy érzelmileg manipulálják a felhasználókat, és öngyilkossági jelzés esetén kötelező emberi beavatkozást írna elő.
mesterséges intelligenciatechnológiaKínamentális egészség

Kína a mesterséges intelligencia szabályozásában új hangsúlyokat vezetne be: az új tervezet szerint nemcsak a tartalombiztonság, hanem a felhasználók érzelmi és mentális egészsége is kiemelt védelmet kapna.

Amikor a mesterséges intelligencia túl sok mindent csinál helyettünk, abból komoly baj lehet.
Kínában szigorúbban szabályoznák a mesterséges intelligenciát (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Mesterséges intelligencia szabályozás Kínában

A dokumentum a tartalombiztonságtól az érzelmi biztonság felé tett ugrást hangsúlyozza

Miközben számos országban a kormányok teszteletlen AI-chatbotokkal engedik kapcsolatba lépni a sérülékeny felhasználókat, Kína láthatóan más irányt választ.

A Kínai Kibertér Felügyelet (CAC) nemrég közzétett javaslata az „emberhez hasonló interaktív AI-szolgáltatásokra” vonatkozik, és szigorúbb fellépést sürget – a dokumentumról a CNBC számolt be.

Szigorúbb fellépés az AI-chatbotokkal szemben

A tervezet jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a bevezetés időpontja még nem ismert. Ha azonban törvényerőre emelkedik, a szabályozás jelentős szigorítást hozhat.

Az új előírások a novemberben elfogadott, dezinformációt és „internetes higiéniát” célzó generatív AI-szabályokra épülnek, ám már közvetlenül az AI-chatbotok káros hatásaira és a felhasználók mentális egészségére fókuszálnak.

Egyre több cég használja a mesterséges intelligencia segítségét a jelentkezésekhez

Tiltott tartalmak és emberi beavatkozás

Az új szabályok értelmében a technológiai cégeknek biztosítaniuk kell, hogy chatbotjaik ne népszerűsítsenek öngyilkosságot, önkárosítást, szerencsejátékot, szeméremsértést vagy erőszakot. 

Emellett tilos lenne a felhasználók érzelmeinek manipulálása és a „verbális erőszak” alkalmazása is.

A rendelet kimondja: ha egy felhasználó kifejezetten öngyilkosságot említ, a beszélgetést emberi kezelőnek kell átvennie, és azonnal kapcsolatba kell lépni a felhasználó gondviselőjével vagy kijelölt személyével.

Külön védelem a kiskorúak számára

A mesterséges intelligencia szabályozása Kínában külön fejezetet szentel a kiskorúak védelmének. A tervezet szülői vagy gondviselői hozzájáruláshoz kötné a chatbotok használatát, valamint napi időkorlátokat vezetne be.

Mivel a szolgáltatók nem mindig tudják pontosan meghatározni a felhasználók életkorát, a CAC „biztonság kedvéért” elvet javasol: kétség esetén a kiskorúakra vonatkozó beállításokat kell alkalmazni, fellebbezési lehetőséggel.

Nemzetközi összehasonlításban is egyedi lépés

Elméletben az új szabálycsomag megakadályozhatná azokat az eseteket, amikor a felhasználó „kedvében járására” tervezett chatbotok sérülékeny embereket bátorítanak ön- vagy közveszélyes cselekedetekre.

Winston Ma, az New York University jogi karának adjunktusa szerint ez

 világelső kísérlet lehet az AI ember-szerű tulajdonságainak szabályozására, amely az „érzelmi biztonság felé történő elmozdulást” jelzi.

A tervezet arra is rávilágít, hogy Kína mennyire eltérően közelíti meg az AI fejlődését, mint az Egyesült Államok. Josh Lash, a Center for Humane Technology szerkesztője szerint Kína inkább az AI-vezérelt termelékenységi növekedést célozza, nem pedig az ember-szintű mesterséges intelligenciát – írja a Futurism.com.

Fokozódik az AI-verseny az USA és Kína között

Egyre több szakértő szerint a mesterséges intelligencia körüli rivalizálás már nem pusztán technológiai kérdés. A hidegháború új formát ölt, és a tét nem kevesebb, mint a globális hatalmi egyensúly. Egy friss jelentés szerint a Kínai Kommunista Párt az évtized végére átveheti a vezetést az MI-fejlesztésekben, ami beláthatatlan következményekkel járhat a világ biztonságára nézve.

Szintet lép Kína a mesterséges intelligencia felhasználásában

Technológia szintlépést hajtott végre az ázsiai ország. Kína kötelezővé tette a mesterséges intelligencia oktatását az iskolákban, jelezve, hogy a technológia hosszú távon is alapvető szerepet kap a társadalmak működésében.

 

 

