Kína nem viccel, harcot hirdettek a mesterséges intelligencia ellen – videó

Kína a mesterséges intelligencia szabályozásában új hangsúlyokat vezetne be: az új tervezet szerint nemcsak a tartalombiztonság, hanem a felhasználók érzelmi és mentális egészsége is kiemelt védelmet kapna.
Mesterséges intelligencia szabályozás Kínában
A dokumentum a tartalombiztonságtól az érzelmi biztonság felé tett ugrást hangsúlyozza.
Miközben számos országban a kormányok teszteletlen AI-chatbotokkal engedik kapcsolatba lépni a sérülékeny felhasználókat, Kína láthatóan más irányt választ.
A Kínai Kibertér Felügyelet (CAC) nemrég közzétett javaslata az „emberhez hasonló interaktív AI-szolgáltatásokra” vonatkozik, és szigorúbb fellépést sürget – a dokumentumról a CNBC számolt be.
Szigorúbb fellépés az AI-chatbotokkal szemben
A tervezet jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a bevezetés időpontja még nem ismert. Ha azonban törvényerőre emelkedik, a szabályozás jelentős szigorítást hozhat.
Az új előírások a novemberben elfogadott, dezinformációt és „internetes higiéniát” célzó generatív AI-szabályokra épülnek, ám már közvetlenül az AI-chatbotok káros hatásaira és a felhasználók mentális egészségére fókuszálnak.
Tiltott tartalmak és emberi beavatkozás
Az új szabályok értelmében a technológiai cégeknek biztosítaniuk kell, hogy chatbotjaik ne népszerűsítsenek öngyilkosságot, önkárosítást, szerencsejátékot, szeméremsértést vagy erőszakot.
Emellett tilos lenne a felhasználók érzelmeinek manipulálása és a „verbális erőszak” alkalmazása is.
A rendelet kimondja: ha egy felhasználó kifejezetten öngyilkosságot említ, a beszélgetést emberi kezelőnek kell átvennie, és azonnal kapcsolatba kell lépni a felhasználó gondviselőjével vagy kijelölt személyével.
Külön védelem a kiskorúak számára
A mesterséges intelligencia szabályozása Kínában külön fejezetet szentel a kiskorúak védelmének. A tervezet szülői vagy gondviselői hozzájáruláshoz kötné a chatbotok használatát, valamint napi időkorlátokat vezetne be.
Mivel a szolgáltatók nem mindig tudják pontosan meghatározni a felhasználók életkorát, a CAC „biztonság kedvéért” elvet javasol: kétség esetén a kiskorúakra vonatkozó beállításokat kell alkalmazni, fellebbezési lehetőséggel.
Nemzetközi összehasonlításban is egyedi lépés
Elméletben az új szabálycsomag megakadályozhatná azokat az eseteket, amikor a felhasználó „kedvében járására” tervezett chatbotok sérülékeny embereket bátorítanak ön- vagy közveszélyes cselekedetekre.
Winston Ma, az New York University jogi karának adjunktusa szerint ez
világelső kísérlet lehet az AI ember-szerű tulajdonságainak szabályozására, amely az „érzelmi biztonság felé történő elmozdulást” jelzi.
A tervezet arra is rávilágít, hogy Kína mennyire eltérően közelíti meg az AI fejlődését, mint az Egyesült Államok. Josh Lash, a Center for Humane Technology szerkesztője szerint Kína inkább az AI-vezérelt termelékenységi növekedést célozza, nem pedig az ember-szintű mesterséges intelligenciát – írja a Futurism.com.
Fokozódik az AI-verseny az USA és Kína között
Egyre több szakértő szerint a mesterséges intelligencia körüli rivalizálás már nem pusztán technológiai kérdés. A hidegháború új formát ölt, és a tét nem kevesebb, mint a globális hatalmi egyensúly. Egy friss jelentés szerint a Kínai Kommunista Párt az évtized végére átveheti a vezetést az MI-fejlesztésekben, ami beláthatatlan következményekkel járhat a világ biztonságára nézve.
Szintet lép Kína a mesterséges intelligencia felhasználásában
Technológia szintlépést hajtott végre az ázsiai ország. Kína kötelezővé tette a mesterséges intelligencia oktatását az iskolákban, jelezve, hogy a technológia hosszú távon is alapvető szerepet kap a társadalmak működésében.