Kína nem viccel, harcot hirdettek a mesterséges intelligencia ellen – videó

Kína a mesterséges intelligencia szabályozásában új hangsúlyokat vezetne be: az új tervezet szerint nemcsak a tartalombiztonság, hanem a felhasználók érzelmi és mentális egészsége is kiemelt védelmet kapna.

Kínában szigorúbban szabályoznák a mesterséges intelligenciát (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Mesterséges intelligencia szabályozás Kínában

A dokumentum a tartalombiztonságtól az érzelmi biztonság felé tett ugrást hangsúlyozza.

Miközben számos országban a kormányok teszteletlen AI-chatbotokkal engedik kapcsolatba lépni a sérülékeny felhasználókat, Kína láthatóan más irányt választ.

A Kínai Kibertér Felügyelet (CAC) nemrég közzétett javaslata az „emberhez hasonló interaktív AI-szolgáltatásokra” vonatkozik, és szigorúbb fellépést sürget – a dokumentumról a CNBC számolt be.

Szigorúbb fellépés az AI-chatbotokkal szemben

A tervezet jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a bevezetés időpontja még nem ismert. Ha azonban törvényerőre emelkedik, a szabályozás jelentős szigorítást hozhat.

Az új előírások a novemberben elfogadott, dezinformációt és „internetes higiéniát” célzó generatív AI-szabályokra épülnek, ám már közvetlenül az AI-chatbotok káros hatásaira és a felhasználók mentális egészségére fókuszálnak.

Tiltott tartalmak és emberi beavatkozás

Az új szabályok értelmében a technológiai cégeknek biztosítaniuk kell, hogy chatbotjaik ne népszerűsítsenek öngyilkosságot, önkárosítást, szerencsejátékot, szeméremsértést vagy erőszakot.

Emellett tilos lenne a felhasználók érzelmeinek manipulálása és a „verbális erőszak” alkalmazása is.

A rendelet kimondja: ha egy felhasználó kifejezetten öngyilkosságot említ, a beszélgetést emberi kezelőnek kell átvennie, és azonnal kapcsolatba kell lépni a felhasználó gondviselőjével vagy kijelölt személyével.

Külön védelem a kiskorúak számára

A mesterséges intelligencia szabályozása Kínában külön fejezetet szentel a kiskorúak védelmének. A tervezet szülői vagy gondviselői hozzájáruláshoz kötné a chatbotok használatát, valamint napi időkorlátokat vezetne be.

Mivel a szolgáltatók nem mindig tudják pontosan meghatározni a felhasználók életkorát, a CAC „biztonság kedvéért” elvet javasol: kétség esetén a kiskorúakra vonatkozó beállításokat kell alkalmazni, fellebbezési lehetőséggel.