A Tasmania Tours nevű utazási oldal egyik – azóta törölt – cikke a „Weldborough Hot Springs” nevű helyet ajánlotta az északkelet-tasmániai erdőkben. A leírás szerint a forrás „nyugodt menedék” volt, amely különösen kedvelt a túrázók körében. A valóságban azonban Weldborough mindössze egy kis vidéki település Launcestontól mintegy 110 kilométerre – termálforrás nélkül. Később kiderült, hogy a mesterséges intelligencia hibázott – számolt be a CNN.

A mesterséges intelligencia állította, hogy termálvizes forrás van a környéken, a valóságban azonban nem így volt (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Nagy bonyodalmat okozott a mesterséges intelligencia

A weboldalt üzemeltető Australian Tours and Cruises tulajdonosa, Scott Hennessey elismerte, hogy a problémát egy mesterséges intelligencia okozta. Elmondása szerint a cég marketinganyagainak egy részét külső partner készíti AI segítségével, a kérdéses bejegyzés pedig akkor került ki az oldalra, amikor ő éppen külföldön tartózkodott.

A mesterséges intelligenciánk teljesen félrement”

– fogalmazott egy ausztrál rádióinterjúban.

A téves információk miatt turisták kezdtek el megjelenni Weldborough környékén, abban a hitben, hogy a környéken termálvíz található. A valóság ezzel szemben az, hogy a közeli folyó jeges hideg, és legfeljebb bányászok merészkednek bele, ők is neoprén ruhában.

Turisztikai szakértők szerint az eset jól példázza az AI egyik legnagyobb veszélyét: a „hallucinációkat”, vagyis az olyan, valóságtól elszakadt állításokat, amelyeket a rendszer magabiztosan tálal tényként.

Egy ausztrál egyetem oktatója szerint az AI által generált utazási útiterv-javaslatok döntő többsége tartalmaz hibákat, ami különösen kockázatos lehet elszigetelt, nehezen megközelíthető térségekben.

A helyiek ugyanakkor igyekeznek humorral kezelni a történteket.

Van itt bőven látnivaló, csak éppen forró forrás nincs

– fogalmazott a hotel tulajdonosa, hozzátéve: sajnálja az utazási iroda vezetőit, akik szerinte nem rossz szándékkal jártak el.

Az ügy tanulsága egyértelmű: a mesterséges intelligencia hasznos eszköz lehet az utazásszervezésben, de a kizárólagos használata könnyen félrevezetheti a gyanútlan turistákat.