Ne aludjon! Ma éjszaka hullócsillagok lepik el az eget

A meteorraj 2026. január 3-án éri el csúcspontját, amikor a Quadrantidák néven ismert jelenség Magyarországról is megfigyelhető lehet. Ugyanezen a napon a telihold – az úgynevezett Farkashold – is különlegesen fényes formájában tűnik fel az égen, így a hajnali órákban egyszerre két látványos csillagászati esemény is várható – írja a FOX Weather.

Csillagok láthatók az égen a Geminida meteorrajok alatt Ratnapura városában, Srí Lankán, 2023. december 14-én. A Geminidák egy termékeny meteorraj, amelyet a 3200 Phaethon objektum okoz, amelyről úgy gondolják, hogy egy Palladio-féle aszteroida, amelynek pályája „kőzetüstökös”. Ez teszi a Geminidákat a Kvadrantidákkal együtt az egyetlen jelentős meteorrajokká, amelyek nem üstökösből származnak.

Fotó: THILINA KALUTHOTAGE / NurPhoto / AFP

Mi az a Farkashold?

A januári telihold a „Farkashold” nevet kapta, mivel a hagyomány szerint ilyenkor a hideg éjszakákon gyakran hallani a farkasok üvöltését. Idén a telihold egyben szuperhold is lesz, vagyis a Hold az átlagosnál közelebb kerül a Földhöz, ezért nagyobbnak és fényesebbnek látszik majd.

Az év első holdja, a „Farkas Hold”, a Metrocable nyilvános rendszer egyik kábelvasútja mellett látható felkelni a kelet-caracasi San Agustin negyedben, 2026. január 2-án.

Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

Meteorraj a hajnali égbolton

A Quadrantidák meteorraj idején óránként akár 25–100 hullócsillag is feltűnhet ideális körülmények között. A jelenség jellemzően fényes tűzgömböket produkál, azonban a szuperhold fénye némileg megnehezítheti a megfigyelést.

Egy fotó, amelyen hullócsillagok ragyognak az éjszakai égbolton, amint a Quadrantidák meteorraj eléri csúcspontját Kesennuma városában, Miyagi prefektúrában, 2025. január 4-én.

Fotó: HIDENORI NAGAI / Yomiuri / AFP

Így figyelheti meg a legtöbb hullócsillagot

A szakértők azt javasolják, hogy a megfigyeléshez válasszon fényszennyezéstől mentes, nyílt területet. Fontos, hogy a szemeknek legalább 20–30 percre van szükségük, hogy alkalmazkodjanak a sötétséghez, így érdemes türelemmel kivárni a legjobb látási viszonyokat.

Ritka égi jelenség az év elején

Mivel a szuperhold évente csupán néhány alkalommal figyelhető meg, a január eleji meteorraj különleges élményt kínál mindazoknak, akik hajlandók korán kelni egy kis égi varázslatért.

