Német EP-képviselő védte meg Magyarországot a balliberális támadásoktól

telihold

Ne aludjon! Ma éjszaka hullócsillagok lepik el az eget

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Különleges égi jelenségekkel indul az új év. A meteorraj már január első napjaiban látványos égi show-val örvendeztetheti meg a csillagászat iránt érdeklődőket.
teliholdquadrantidákfarkasholdcsillagászatégi jelenség

A meteorraj 2026. január 3-án éri el csúcspontját, amikor a Quadrantidák néven ismert jelenség Magyarországról is megfigyelhető lehet. Ugyanezen a napon a telihold – az úgynevezett Farkashold – is különlegesen fényes formájában tűnik fel az égen, így a hajnali órákban egyszerre két látványos csillagászati esemény is várható – írja a FOX Weather.

meteorraj - Stars are being seen in the sky during the Geminid meteor showers in Ratnapura, Sri Lanka, on December 14, 2023. The Geminids are a prolific meteor shower caused by the object 3200 Phaethon, which is thought to be a Palladian asteroid with a ''rock comet'' orbit. This makes the Geminids, together with the Quadrantids, the only major meteor showers not originating from a comet. (Photo by Thilina Kaluthotage/NurPhoto) (Photo by Thilina Kaluthotage / NurPhoto via AFP)
Csillagok láthatók az égen a Geminida meteorrajok alatt Ratnapura városában, Srí Lankán, 2023. december 14-én. A Geminidák egy termékeny meteorraj, amelyet a 3200 Phaethon objektum okoz, amelyről úgy gondolják, hogy egy Palladio-féle aszteroida, amelynek pályája „kőzetüstökös”. Ez teszi a Geminidákat a Kvadrantidákkal együtt az egyetlen jelentős meteorrajokká, amelyek nem üstökösből származnak.
Fotó: THILINA KALUTHOTAGE / NurPhoto / AFP

Mi az a Farkashold?

A januári telihold a „Farkashold” nevet kapta, mivel a hagyomány szerint ilyenkor a hideg éjszakákon gyakran hallani a farkasok üvöltését. Idén a telihold egyben szuperhold is lesz, vagyis a Hold az átlagosnál közelebb kerül a Földhöz, ezért nagyobbnak és fényesebbnek látszik majd.

farkashold - The first moon of the year, the "Wolf Moon," is seen rising next to a cable car of the Metrocable public system in the San Agustin neighborhood in eastern Caracas on January 2, 2026. (Photo by Federico PARRA / AFP)
Az év első holdja, a „Farkas Hold”, a Metrocable nyilvános rendszer egyik kábelvasútja mellett látható felkelni a kelet-caracasi San Agustin negyedben, 2026. január 2-án.
Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

Meteorraj a hajnali égbolton

A Quadrantidák meteorraj idején óránként akár 25–100 hullócsillag is feltűnhet ideális körülmények között. A jelenség jellemzően fényes tűzgömböket produkál, azonban a szuperhold fénye némileg megnehezítheti a megfigyelést.

meteorraj - A photo Shows shooting star shine in the night sky as the Quadrantids meteor shower reaches its peak in Kesennuma City, Miyagi Prefecture on January 4, 2025. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Hidenori Nagai / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Egy fotó, amelyen hullócsillagok ragyognak az éjszakai égbolton, amint a Quadrantidák meteorraj eléri csúcspontját Kesennuma városában, Miyagi prefektúrában, 2025. január 4-én.
Fotó: HIDENORI NAGAI / Yomiuri / AFP

Így figyelheti meg a legtöbb hullócsillagot

A szakértők azt javasolják, hogy a megfigyeléshez válasszon fényszennyezéstől mentes, nyílt területet. Fontos, hogy a szemeknek legalább 20–30 percre van szükségük, hogy alkalmazkodjanak a sötétséghez, így érdemes türelemmel kivárni a legjobb látási viszonyokat.

Ritka égi jelenség az év elején

Mivel a szuperhold évente csupán néhány alkalommal figyelhető meg, a január eleji meteorraj különleges élményt kínál mindazoknak, akik hajlandók korán kelni egy kis égi varázslatért.

 

Ilyet ritkán látni: bámulatos égi jelenségek jönnek 2026-ban

Különösen látványos év vár a csillagos ég szerelmeseire. A 2026-os égi jelenségek között szerepelnek szuperholdak, nap- és holdfogyatkozások, ritka bolygóegyüttállások, valamint erős naptevékenység okozta sarki fények is.

Berobban az égbolt – látványos jelenség közeleg

Bár a Quadrantidák neve nem cseng olyan ismerősen, mint a nyári Perseidáké vagy a decemberi Geminidáké, látványosságban simán egy ligában játszik velük: ideális esetben óránként akár 80 hullócsillagot is adhat. A megfigyelést nehezíti a telihold, de ha tiszta lesz az ég, január 4-én hajnalban így is megéri sötét helyre menni, és esélyt adni az év első igazán komoly csillaghullásának. Mit érdemes tudni a Quadrantidák meteorrajról?

 

