A metró elé ugrott, szándékosan magával rántott egy tinédzsert is

Szörnyű tragédia történt csütörtök este Hamburgban a Wandsbek Markt metróállomáson. Egy 25 éves szudáni férfi szándékosan az érkező szerelvény elé lökött egy 18 éves lányt – tájékoztat a DailyMail.
A hatóságok közlése szerint a tizenéves a peronnál várakozott este tíz óra körül, amikor egy férfi hirtelen megragadta, és a sínekre húzta. Az érkező szerelvény vészfékezett, de már nem tudott megállni, és mindkettőjüket halálra gázolta.
A szemtanúk szerint a férfi hosszú perceken át sétálgatott a peron közelében, láthatóan ittas állapotban.
Egy másik szemtanú szerint a férfi annyit mondott, hogy „magammal viszlek”, majd hirtelen a sínekre rántotta a lányt.
A tragédia körülményeit vizsgálják, egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az áldozat és a támadója ismerték volna egymást.
