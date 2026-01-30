A metró elé ugrott, szándékosan magával rántott egy tinédzsert is

Szörnyű tragédia történt csütörtök este Hamburgban a Wandsbek Markt metróállomáson. Egy 25 éves szudáni férfi szándékosan az érkező szerelvény elé lökött egy 18 éves lányt – tájékoztat a DailyMail.

Egy szudáni férfi a metró elé ugrott Hamburgban, megölve egy tinédzsert, akit az öngyilkosság elkövetésekor szándékosan magával rántott

A hatóságok közlése szerint a tizenéves a peronnál várakozott este tíz óra körül, amikor egy férfi hirtelen megragadta, és a sínekre húzta. Az érkező szerelvény vészfékezett, de már nem tudott megállni, és mindkettőjüket halálra gázolta.

A szemtanúk szerint a férfi hosszú perceken át sétálgatott a peron közelében, láthatóan ittas állapotban.

Egy másik szemtanú szerint a férfi annyit mondott, hogy „magammal viszlek”, majd hirtelen a sínekre rántotta a lányt.

A tragédia körülményeit vizsgálják, egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az áldozat és a támadója ismerték volna egymást.

