Sosem hallott részletek a Schumacher-balesetről

Megrázó részleteket osztott meg a világhírű pilóta családja a 2013-as balesetről. Michael Schumacher felesége most először beszélt arról, mi történt közvetlenül a végzetes síelés előtt.
baleset

Michael Schumacher 2013 decemberében a franciaországi Méribel síparadicsomban szenvedett súlyos fejsérülést, amikor síelés közben egy sziklának ütközött. A hétszeres Forma–1-es világbajnok hónapokig kómában volt, azóta pedig teljesen visszavonultan él, állapotáról csak a legszűkebb családi kör tud részleteket. Felesége, Corinna Schumacher most felidézte, mit mondott férje nem sokkal a baleset előtt – számol be a The Mirror.

German Ferrari driver Michael Schumacher (L) waves to fans next to test-driver Luca Badoer during the Ferrari exhibition at the F1 race track in Monza 29 October 2006. The 37-year-old Schumacher, who retired as a driver after piloting his Ferrari to fourth place in the Brazilian Grand Prix last Sunday, is to stay with Ferrari as assistant to new chief executive officer Jean Todt. AFP PHOTO / VINCENZO PINTO (Photo by Vincenzo PINTO / AFP)
A Ferrari német pilótája, Michael Schumacher integet a rajongóknak (Monza, 2006. október 29.)
Fotó: VINCENZO PINTO / AFP

Nem is akart síelni azon a napon

Corinna Schumacher a „Schumacher” című Netflix-dokumentumfilmben elárulta: 

férje a baleset napján még azt fontolgatta, hogy inkább Dubajba utaznak ejtőernyőzni, mert nem találta ideálisnak a hóviszonyokat.

Michael Schumacher családja a nyilvánosságról

A pilóta felesége azóta is szigorúan őrzi férje magánéletét, és csak néhány közeli barát – köztük Ross Brawn, Jean Todt és Felipe Massa – látogathatja rendszeresen a legendát.

Mick Schumacher fájdalmas vallomása

Fiuk, Mick Schumacher szintén a dokumentumfilmben beszélt arról, mennyire hiányzik neki, hogy édesapjával nem oszthatja meg saját versenyzői pályafutásának élményeit. Elmondása szerint 

mindent feladna egyetlen olyan beszélgetésért, amelyet ma már nem élhetnek meg együtt.

Titokban zajló családi események

A sajtó szerint Michael Schumacher 2024 szeptemberében jelen volt lánya, Gina-Maria mallorcai esküvőjén, ahol a vendégeknek állítólag el kellett adniuk telefonjaikat, hogy megóvják a pilóta állapotával kapcsolatos információkat.

Ritka információk az állapotáról

Egy korábbi nyilatkozat szerint Schumacher ma már nem beszél, tekintetével kommunikál, és egy spanyolországi villában kialakított magánklinikán ápolják.

A család továbbra is mindent megtesz azért, hogy Michael Schumacher nyugodt, védett környezetben élhessen.

