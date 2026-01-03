Sosem hallott részletek a Schumacher-balesetről

Michael Schumacher 2013 decemberében a franciaországi Méribel síparadicsomban szenvedett súlyos fejsérülést, amikor síelés közben egy sziklának ütközött. A hétszeres Forma–1-es világbajnok hónapokig kómában volt, azóta pedig teljesen visszavonultan él, állapotáról csak a legszűkebb családi kör tud részleteket. Felesége, Corinna Schumacher most felidézte, mit mondott férje nem sokkal a baleset előtt – számol be a The Mirror.
Nem is akart síelni azon a napon
Corinna Schumacher a „Schumacher” című Netflix-dokumentumfilmben elárulta:
férje a baleset napján még azt fontolgatta, hogy inkább Dubajba utaznak ejtőernyőzni, mert nem találta ideálisnak a hóviszonyokat.
Michael Schumacher családja a nyilvánosságról
A pilóta felesége azóta is szigorúan őrzi férje magánéletét, és csak néhány közeli barát – köztük Ross Brawn, Jean Todt és Felipe Massa – látogathatja rendszeresen a legendát.
Mick Schumacher fájdalmas vallomása
Fiuk, Mick Schumacher szintén a dokumentumfilmben beszélt arról, mennyire hiányzik neki, hogy édesapjával nem oszthatja meg saját versenyzői pályafutásának élményeit. Elmondása szerint
mindent feladna egyetlen olyan beszélgetésért, amelyet ma már nem élhetnek meg együtt.
Titokban zajló családi események
A sajtó szerint Michael Schumacher 2024 szeptemberében jelen volt lánya, Gina-Maria mallorcai esküvőjén, ahol a vendégeknek állítólag el kellett adniuk telefonjaikat, hogy megóvják a pilóta állapotával kapcsolatos információkat.
Ritka információk az állapotáról
Egy korábbi nyilatkozat szerint Schumacher ma már nem beszél, tekintetével kommunikál, és egy spanyolországi villában kialakított magánklinikán ápolják.
A család továbbra is mindent megtesz azért, hogy Michael Schumacher nyugodt, védett környezetben élhessen.
