Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött az ukránoknak és Brüsszelnek

Ezt látnia kell!

Brutális gyilkosság áldozata lett Mozart? Közel 250 év után kiderül a titok

Michael Schumacher

75 éves korában meghalt Michael Schumacher

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy elismert amerikai szerző halálhírét közölte családja december végén. Michael Schumacher életrajzíróként és a Nagy-tavak történetének feldolgozójaként vált ismertté az Egyesült Államokban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Michael Schumacheríróhalál

Michael Schumacher wisconsini író, számos ismert életrajz szerzője 75 éves korában elhunyt – erősítette meg családja.

Michael Schumacher
Michael Schumacher több világhírű alkotóról írt elismert életrajzot
Fotó: David Tomaseti / Unsplash

Michael Schumacher december 29-én halt meg – közölte lánya, Emily Joy Schumacher. A halál okát nem hozták nyilvánosságra. Az Egyesült Államokban élő szerző elsősorban életrajzíróként és a Nagy-tavak történetének krónikásaként vált ismertté – írja az ABC News.

Michael Schumacher életműve: életrajzok és történetek

Schumacher olyan meghatározó művek szerzője volt, mint a filmrendező Francis Ford Coppoláról, a zenész Eric Claptonról, valamint a Beat-nemzedék költőjéről, Allen Ginsbergről szóló életrajzok. Munkái között szerepelt George Mikan kosárlabdázó pályafutását feldolgozó könyv, valamint Will Eisner képregényalkotó életútját bemutató kötet is.

Az író Kansas államban született, életének nagy részét azonban a wisconsini Kenoshában töltötte. A Wisconsin–Parkside Egyetemen politológiát tanult. 

A Michigan-tó partján élve több könyvében dolgozta fel az Edmund Fitzgerald teherhajó 1975-ös elsüllyedését, az 1913-as nagy vihart, amely több száz tengerész életét követelte, valamint egy 1958-as hajókatasztrófa túlélőinek történetét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!