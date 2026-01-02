Hírlevél
mickey rourke

Kilakoltathatják a hollywoodi világsztárt

A világhírű amerikai színész a kilakoltatás veszélyével néz szembe Los Angelesben. Mickey Rourke közel 60 ezer dollárnyi (19,5 millió forintnyi) bérleti díjat nem fizetett meg a három hálószobás ház után, amiben lakik – áll a tulajdonos által benyújtott keresetben.
mickey rourkelakbértartozáslos angeleshollywoodszínészlakáslakbér

Hollywood korábbi csillagáról, Mickey Rourke-ról aggasztó hírek érkeznek mostanában. Legújabban a színész lakhatási problémájáról hallani, miután elmaradt közel 60 ezer dollárnyi lakbérrel a Los Angeles belvárosához közeli ingatlan után.

Mickey Rourke visits the Acropolis in Athens ahead of filming new drama Man Of God by Yelena Popovic a film about Greek saint Nektarios of Aegina, in which Rourke takes on the role of 'Paralyzed Man' , on September 10, 2020. (Photo by Panayotis Tzamaros/NurPhoto) (Photo by PANAYOTIS TZAMAROS / NurPhoto via AFP)
Könnyen lehet, Mickey Rourke hajléktalan lesz
Fotó: PANAYOTIS TZAMAROS / NurPhoto

A Phillip Andre Rourke Jr. néven anyakönyvezett sztár tavaly írt alá bérleti szerződést egy 1926-ban épült, három hálószobás lakásra, amely közel található a LA County Museum of Art múzeumhoz és a Los Angeles Farmers Market piachoz. Kezdetben havi 5200 dollár (1,7 millió forint) volt a bérleti díj, amely később 7000 dollárra (2,3 millió Ft) emelkedett – írja a Fox News.

Mickey Rourke egyelőre hallgat

A tulajdonos, Eric Goldie, december 18-án küldött értesítést Rourke-nak, hogy fizesse be a 59 100 dollárra (19,5 millió Ft) rúgó hátralékot, vagy költözzön ki a ingatlanból. 

Amennyiben nem teljesíti a fizetési felszólítást, a bérbeadó a szerződés felmondását, a hátralék és a jogi költségek megtérítését kéri a bíróságtól. 

A színész és ügynökei még nem reagáltak a sajtó megkeresésére az üggyel kapcsolatban. Mickey Rourke neve a közelmúltban más botrányokban is felmerült, miután a műsor vége előtt kirúgták a Celebrity Big Brother UK című reality-ből.

Rourke filmkarrierje során olyan hollywoodi produkciókban szerepelt, mint a 9 és fél hét, a Sin City vagy A pankrátor, utóbbiért Oscar-jelölést is kapott.

 

