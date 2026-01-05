Egyre nagyobb bajban Mickey Rourke: a színész segítségért könyörög

A bírósági dokumentumok szerint Mickey Rourke december 18-án kapott háromnapos felszólítást, hogy rendezze tartozását, vagy el kell hagynia az ingatlant. Ennek azonban nem tett eleget, így most már ténylegesen a kilakoltatás veszélye fenyegeti – írja a TMZ.

Mickey Rourke

Fotó: AVAIL ENTERTAINMENT - LITTLE NAL / Collection ChristopheL via AFP

Mickey Rourke súlyos pénzügyi válságba került

A színész engedélyével egy közeli ismerőse, Liya-Joelle Jones indított GoFundMe-kampányt, amelynek célja 100 ezer dollár összegyűjtése.

A gyűjtés leírásában azt írják: Rourke élete nem mindig alakult egyenes úton, és bár rengeteget adott a filmvilágnak, most egy nehéz pénzügyi időszakba került, amely a lakhatását is veszélyezteti.

A kampány célja, hogy a színész „stabilitást és nyugalmat” kapjon ebben a feszült helyzetben, és időt nyerjen ahhoz, hogy talpra álljon. A szervezők szerint minden adomány számít, de a felhívás megosztása is nagy segítséget jelent.

Megdöbbenést keltett

Nemrégiben készült fotók is aggodalmat keltettek a rajongók körében: Rourke leborotvált fejjel, sápadtan és törékenynek tűnve jelent meg Los Angeles utcáin, alig felismerhetően egykori 80-as évekbeli filmszépfiú-önmagához képest.

A kampány a cikk megjelenéséig közel 24 ezer dollárt gyűjtött össze, ami a kitűzött cél mintegy negyede. Egyelőre nem tudni, sikerül-e időben összeszedni az összeget, hogy Mickey Rourke elkerülje a kilakoltatást.

Szörnyű dolgokat művelt

Mickey Rourke áprilisban újra reflektorfénybe került, amikor a Celebrity Big Brother 2025-ös évadában szerepelt. A realityben is botrányos viselkedésével hívja fel magára a figyelmet, egy kollégája kitálalt arról, milyen szörnyű élmény volt együtt dolgozni a színésszel.