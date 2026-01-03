Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Mickey Rourke

Egykor szívtipró volt, ma alig lehet felismerni Mickey Rourke-ot – sokkoló fotó

20 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hollywood egykori nagy kedvence látványosan megváltozott. Mickey Rourke-ról friss fotók kerültek elő – a rajongók pedig alig akarnak hinni a szemüknek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mickey Rourkecsúnyafelismerhetetlentartozásbotrány

Újra reflektorfénybe került Mickey Rourke, ám ezúttal nem egy filmszerep vagy vörös szőnyeges megjelenés miatt. A 72 éves színészt nemrég Los Angeles-i otthona előtt kapták lencsevégre, amint átveszi a házhoz vitt vásárlói rendelését – és sokak szerint szinte felismerhetetlen volt, írja a tmz.com.

Mickey Rourke visits the Acropolis in Athens ahead of filming new drama Man Of God by Yelena Popovic a film about Greek saint Nektarios of Aegina, in which Rourke takes on the role of 'Paralyzed Man' , on September 10, 2020. (Photo by Panayotis Tzamaros/NurPhoto) (Photo by PANAYOTIS TZAMAROS / NurPhoto via AFP)
A bokszolóból lett amerikai színészen, Mickey Rourke-on már évtizedekkel ezelőtt látni lehetett, hogy a plasztikai műtétek eltorzították az arcát – Fotó: PANAYOTIS TZAMAROS / NurPhoto

A fotók különösen azért keltettek nagy visszhangot, mert ez az első nyilvános megjelenése, mióta kiderült, hogy kilakoltatás fenyegeti.

Mickey Rourke-nak több mint 59 ezer dolláros tartozása van

A TMZ értesülései szerint Rourke december 18-án kapott hivatalos felszólítást, amely szerint három napon belül rendeznie kellett volna elmaradt bérleti díját – vagy elhagyni az ingatlant. A színész azonban nem tett eleget a felszólításnak. A bírósági dokumentumok szerint Mickey Rourke 59 100 dollárral (közel 20 millió forinttal) tartozik a tulajdonosnak, aki nemcsak a pénzét szeretné visszakapni, hanem ügyvédi költségek és kártérítés megfizetését is követeli.

Rourke számára 2025 amúgy sem alakult fényesen. Az év elején komoly botrányba keveredett a Celebrity Big Brother című valóságshow-ban, ahol a műsor szerint többször is sértő, elfogadhatatlan kijelentéseket tett. A legnagyobb visszhangot az váltotta ki, amikor: melegellenes kifejezést használt, JoJo Siwáról tett provokatív megjegyzéseket, miszerint „át tudná fordítani heteróvá”. A produkció végül hivatalos figyelmeztetésben részesítette, majd a színész és a műsor készítői közös megegyezéssel váltak el egymástól.

A sajtó megpróbálta elérni Rourke képviselőit a kilakoltatás ügyében, ám eddig nem érkezett válasz. A friss fotók azonban sokak szerint önmagukért beszélnek: a számos plasztikai műtéten átesett, emiatt egyébként sem előnyös módon öregedő színészt láthatóan meg is viselte a körülötte folyó hercehurca.

Kilakoltathatják a hollywoodi világsztárt

A világhírű amerikai színész a kilakoltatás veszélyével néz szembe Los Angelesben. Mickey Rourke több havi bérleti díjat nem fizetett meg a három hálószobás ház után, amiben lakik – áll a tulajdonos által benyújtott keresetben, írtuk meg az Origón.

Kirúgták Mickey Rourke-ot a tévéműsorból, milliókat bukhat

A Celebrity Big Brotherben szereplő Mickey Rourke-ot kirúgták az ITV műsorából „helytelen beszéd és elfogadhatatlan viselkedés” miatt. Egy hetet tölthetett a realityben, számoltunk be a történtekről tavaly áprilisban az Origón.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!