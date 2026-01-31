Migránsok erőszakoltak meg egy kiskorút – felvételek buktatták le őket

Angliában, a Warwick Crown Courton folytatódik annak a migránsnak a pere, akit egy 12 éves gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményekkel vádolnak. Az ügy középpontjában egy afgán migráns áll, akit nemi erőszak vádjával állítottak bíróság elé, valamint egy másik vádlott, aki a vád szerint szintén szerepet játszott az eseményekben – tájékoztat a Daily Mail.

Migráns ellen emeltek vádat, felvételek kerültek elő (Illusztráció)

Fotó: Unsplash

Az ügyészség szerint a történtek egy nyári napon zajlottak le, amikor a gyermek egy közterületen tartózkodott. A vádhatóság álláspontja szerint a vádlottak célzottan közelítették meg a kiskorút, majd a későbbiekben súlyos bűncselekmények történtek. A védelem ezzel szemben vitatja a vád több elemét.

Mit mutatott a CCTV-felvétel?

A tárgyaláson több CCTV-felvételt is bemutattak, amelyek a vád szerint kulcsfontosságúak az események rekonstruálásában. A térfigyelő kamerák képei alapján a bíróság előtt felidézték, mikor és hol látták a vádlottat és a gyermeket együtt, illetve milyen útvonalon mozogtak a város területén.

Az ügyészség szerint a felvételek alátámasztják a vádlott és az áldozat kapcsolatfelvételének időrendjét, míg a védelem szerint azok önmagukban nem bizonyítják a legsúlyosabb vádakat.

Migráns bűnügy: mit mondtak a tanúk a bíróságon?

A bűnügyi tárgyalás során több tanú is vallomást tett, akik a történtek után találkoztak a gyermekkel. Beszámolóik szerint a kiskorú erősen zaklatott állapotban volt, és segítséget kért.

This is the moment an Afghan invader asks a 12-year-old girl 'how old are you?' before he allegedly raped her, a court was told.



Ahmad Mulakhil, 23, is accused of laughing as he raped and took indecent images of the 12-year-old girl in Nuneaton.



He is said to have spotted the… pic.twitter.com/sqgGrsFefz — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) January 30, 2026

