Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
mikroműanyag

Sokkoló felfedezés a mikroműanyagokról, nagyobb a baj, mint hinnénk

25 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy friss amerikai kutatás szerint nem sci-fi, hanem ijesztő valóság. A tudósok most először találtak közvetlen bizonyítékot arra, hogy mikroműanyagok súlyos érrendszeri betegségekhez vezethetnek – ráadásul a férfiak különösen veszélyben vannak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mikroműanyagszívérrendszeri betegségveszély

A mikroműanyagok ma már mindenhol ott vannak: a levegőben, az ivóvízben, az ételeinkben – és úgy tűnik, az artériáinkban is. A Kaliforniai Egyetem kutatói olyan eredményeket tettek közzé, amelyek alapjaiban változtathatják meg azt, ahogyan a szív- és érrendszeri betegségekre tekintünk, hívta fel a figyelmet a Futurism.

mikroműanyag
A mikroműanyagok jelentősen növelték a plakkok képződését a hím egerekben, és megzavarták az artériáikat bélelő sejteket. A kutatás közvetlen szív- és érrendszeri károsodásra utal
Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Drámai érelmeszesedés – csak a hím egereknél

A Environment International tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a kutatók genetikailag hajlamos laboratóriumi egereket etettek környezeti szempontból reális mennyiségű mikroműanyagokkal. Az állatok alacsony zsírtartalmú étrenden éltek, nem híztak el, és nem volt magas a koleszterinszintjük – mégis megdöbbentő változások történtek.

A hím egereknél az aorta egyik szakaszán 63 százalékkal, egy másik kulcsfontosságú artériában pedig 624 százalékkal nőtt a plakkok mennyisége. A nőstény egerek esetében viszont szinte semmilyen elváltozást nem találtak. Ez a különbség a kutatók szerint a női hormonok, különösen az ösztrogén védő hatásával magyarázható.

A mikroműanyagok „bekapcsolják” a betegséget okozó géneket

A tudósok az erek belső falát borító úgynevezett endotélsejteket vizsgálták, és kiderült: a mikroműanyagok genetikai szinten indítják be az érelmeszesedést.

Az endotélsejtek az elsők, amelyek találkoznak a keringő mikroműanyagokkal. Ha ezek a sejtek károsodnak, az gyulladást és plakk-képződést indíthat el 

– magyarázta Changcheng Zhou, a kutatás vezetője.

A jelenséget nemcsak egereknél, hanem emberi sejttenyészeteken is megfigyelték, ami tovább erősíti a gyanút: ez nem csak állatkísérleti probléma.

Infarktus elhízás nélkül? Igen

A kutatás egyik legijesztőbb megállapítása, hogy az érelzáródás klasszikus rizikófaktorok nélkül is kialakulhat. Nem kellett hozzá elhízás, magas koleszterin vagy zsíros étrend – elég volt a mikroműanyag. A tudósok szerint a műanyagokban található kémiai adalékanyagok lehetnek a fő bűnösök.

A rossz hír: jelenleg nincs módszer a mikroműanyagok eltávolítására az emberi szervezetből. A jó hír: valamennyire csökkenthető a kockázat. A szakértők azt javasolják:

  • kerüljük az egyszer használatos műanyagokat,
  • ne melegítsünk ételt műanyag dobozban,
  • csökkentsük a feldolgozott élelmiszerek fogyasztását,
  • lehetőleg ne igyunk palackozott vizet.

A kutatócsoport már a következő lépéseket tervezi: megvizsgálják, hogy különböző méretű és típusú mikroműanyagok hogyan hatnak az erekre, és miért reagál másként a férfi és a női szervezet.

Ahogy a mikroműanyag-szennyezés világszerte növekszik, egyre sürgetőbb megérteni, milyen hatással van az egészségünkre – különösen a szívbetegségekre

 – figyelmeztet Zhou.

Szardínia segítheti a mikroműanyagok ellen küzdelmet

A szardínia és más szűrő-táplálkozású halfajok elképesztő hatékonysággal „rostálják ki” a vízből a táplálékukat, miközben elkerülik a gyors eldugulást. Ez az okos, áramlásvezérelt szűrés nem véletlen: a kopoltyúlemezek és -fogak bonyolult geometriája úgy tereli a vízáramot, hogy a részecskék a megfelelő helyen váljanak le. Pontosan ez a logika hiányzik a háztartási gépekből, amelyek óriási mennyiségű mikroműanyag szálat engednek a lefolyóba, hívtuk fel a figyelmet az Origón.

Súlyos egészségügyi károkat okoz ez a népszerű ital

Kutatók vizsgálták, mely italokból jut a legtöbb mikroműanyag a szervezetünkbe – az eredmény sokakat meglephet. A forró tea bizonyult a legszennyezettebb italnak, különösen akkor, ha műanyag csomagolásból fogyasztjuk. A mikroműanyagok gyulladásokhoz, hormonális problémákhoz vagy a máj és az immunrendszer károsodásához vezethetnek, mutattunk rá már korábban is az Origón.


 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!