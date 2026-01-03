Sokkoló felfedezés a mikroműanyagokról, nagyobb a baj, mint hinnénk

A mikroműanyagok ma már mindenhol ott vannak: a levegőben, az ivóvízben, az ételeinkben – és úgy tűnik, az artériáinkban is. A Kaliforniai Egyetem kutatói olyan eredményeket tettek közzé, amelyek alapjaiban változtathatják meg azt, ahogyan a szív- és érrendszeri betegségekre tekintünk, hívta fel a figyelmet a Futurism.
Drámai érelmeszesedés – csak a hím egereknél
A Environment International tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a kutatók genetikailag hajlamos laboratóriumi egereket etettek környezeti szempontból reális mennyiségű mikroműanyagokkal. Az állatok alacsony zsírtartalmú étrenden éltek, nem híztak el, és nem volt magas a koleszterinszintjük – mégis megdöbbentő változások történtek.
A hím egereknél az aorta egyik szakaszán 63 százalékkal, egy másik kulcsfontosságú artériában pedig 624 százalékkal nőtt a plakkok mennyisége. A nőstény egerek esetében viszont szinte semmilyen elváltozást nem találtak. Ez a különbség a kutatók szerint a női hormonok, különösen az ösztrogén védő hatásával magyarázható.
A mikroműanyagok „bekapcsolják” a betegséget okozó géneket
A tudósok az erek belső falát borító úgynevezett endotélsejteket vizsgálták, és kiderült: a mikroműanyagok genetikai szinten indítják be az érelmeszesedést.
Az endotélsejtek az elsők, amelyek találkoznak a keringő mikroműanyagokkal. Ha ezek a sejtek károsodnak, az gyulladást és plakk-képződést indíthat el
– magyarázta Changcheng Zhou, a kutatás vezetője.
A jelenséget nemcsak egereknél, hanem emberi sejttenyészeteken is megfigyelték, ami tovább erősíti a gyanút: ez nem csak állatkísérleti probléma.
Infarktus elhízás nélkül? Igen
A kutatás egyik legijesztőbb megállapítása, hogy az érelzáródás klasszikus rizikófaktorok nélkül is kialakulhat. Nem kellett hozzá elhízás, magas koleszterin vagy zsíros étrend – elég volt a mikroműanyag. A tudósok szerint a műanyagokban található kémiai adalékanyagok lehetnek a fő bűnösök.
A rossz hír: jelenleg nincs módszer a mikroműanyagok eltávolítására az emberi szervezetből. A jó hír: valamennyire csökkenthető a kockázat. A szakértők azt javasolják:
- kerüljük az egyszer használatos műanyagokat,
- ne melegítsünk ételt műanyag dobozban,
- csökkentsük a feldolgozott élelmiszerek fogyasztását,
- lehetőleg ne igyunk palackozott vizet.
A kutatócsoport már a következő lépéseket tervezi: megvizsgálják, hogy különböző méretű és típusú mikroműanyagok hogyan hatnak az erekre, és miért reagál másként a férfi és a női szervezet.
Ahogy a mikroműanyag-szennyezés világszerte növekszik, egyre sürgetőbb megérteni, milyen hatással van az egészségünkre – különösen a szívbetegségekre
– figyelmeztet Zhou.
