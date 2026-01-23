Ártalmasak a mobilok az egészségre? Meglepő eredményre jutott egy tanulmány

A HHS szóvivője, Andrew Nixon elmondta: a vizsgálat célja annak feltérképezése, hogy az elektromágneses sugárzás (EMR) milyen mértékben jelenthet kockázatot az amerikai lakosság egészségére, valamint hogy azonosítsák a jelenlegi kutatások hiányosságait, különös tekintettel az új technológiákra. A tanulmány része annak a stratégiai jelentésnek, amelyet Donald Trump elnök MAHA Bizottsága adott ki tavaly. A mobiltelefonok és más okoseszközök egészségügyi kockázatokat rejthetnek - írja a NY Post.

Vizsgálják a mobiltelefonok és egyéb okoseszközök egészségügyi kockázatát az Egyesült Államokban.

Egészségügyi problémákat okozhatnak a mobiltelefonok

A jelentés arra szólítja fel a döntéshozókat, hogy foglalkozzanak a mobiltelefonok, Wi-Fi-routerek, átjátszótornyok és egyéb okoseszközök által kibocsátott sugárzás lehetséges hatásaival. Ennek részeként az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) eltávolította korábbi, mobiltelefon-sugárzással kapcsolatos weboldalait.

A vita nem új keletű: a Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH) 2018-ban publikált tanulmánya szerint egyértelmű bizonyítékok utaltak arra, hogy a rádiófrekvenciás sugárzás magas szintű kitettsége hím patkányok esetében összefüggésbe hozható bizonyos daganatos megbetegedésekkel.

A kutatás vezetője, John Bucher ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kísérleti állatok teljes testüket érintő, hosszabb és erősebb sugárzásnak voltak kitéve, mint amilyennek az emberek a mindennapi mobilhasználat során. A jelenlegi tanulmány nem terjed ki a Wi-Fi- vagy 5G-hálózatok által kibocsátott sugárzás részletes vizsgálatára. Robert F. Kennedy Jr., a HHS minisztere pénteken az USA TODAY-nek nyilatkozva úgy fogalmazott:

az elektromágneses sugárzás komoly egészségügyi aggodalomra ad okot, és személy szerint nagyon aggódik a lehetséges hatások miatt.

Az iparág képviselői ugyanakkor vitatják a kockázatokat. A mobilszolgáltatókat tömörítő CTIA szóvivője szerint nincs hiteles tudományos bizonyíték arra, hogy a vezeték nélküli eszközök használata egészségkárosodást okozna. Álláspontjukat a nemzetközi tudományos közösség és több független szakértői szervezet konszenzusával támasztják alá. Hasonlóan nyilatkozott az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is, amely szerint a kutatások eddig nem mutattak ki ok-okozati összefüggést a vezeték nélküli technológiáknak való kitettség és a káros egészségügyi hatások között.