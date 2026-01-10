Óvatosan ezzel az étellel – egyre több fulladásos esetet okoz

Mocsi fogyasztása miatt meghalt egy idős nő, további hat embert pedig kórházba szállítottak Tokióban az újévi ünnepek idején – tájékoztat a CBS News.

A mocsi fogyasztása miatt minden évben több fulladásos eset történik Japánban - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

A tájékoztatás szerint 2026 első három napjában összesen hét idős férfit és nőt vittek kórházba, miután megfulladtak a ragacsos rizssüteménytől.

Közülük egy nyolcvanas éveiben járó nő életét vesztette, miután édes töltelékkel készült daifukut evett otthonában, január 1-jén nem sokkal éjfél után.

Mocsi okozta fulladások

A statisztikák szerint az idősek különösen veszélyeztetettek: az elmúlt öt évben 338 embert szállítottak kórházba mocsi vagy más ételek okozta fulladás miatt Tokióban, és az érintettek több mint 90 százaléka 65 év feletti volt. Az esetek több mint fele decemberben és januárban történt, amikor a rizssüteményt a leggyakrabban fogyasztják.

A tokiói tűzoltóság azt javasolja, hogy a mocsit kis darabokra vágva, lassan, alapos rágással fogyasszák, valamint evés előtt teával vagy levessel nedvesítsék meg a torkukat.

A rizssütemény az újévi ünnepi menü hagyományos része, gyakran az ozoni nevű levesben tálalják.

