Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt a brit belügyminisztérium, már biztos, hogy óriási a baj

Ezt tudnia kell!

Kiderült, mi okozhatta az újévi svájci tragédiát

modern talking

Váratlanul megnősült a Modern Talking sztárja

9 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A német zenész-producer és televíziós személyiség, Dieter Bohlen titokban feleségül vette hosszú ideje vele élő élettársát, Carina Walzot. A Modern Talking sztárja és szerelme a romantikus esküvőt a Maldív-szigeteken tartották, ahol a pár szilveszterkor mondta ki a boldogító igent.
Link másolása
Vágólapra másolva!
modern talkingdieter bohlenzenészesküvő

A szerelem kortalan, s erre jó példa a 71 éves német zenei producer és médiasztár, Dieter Bohlen – akit a Modern Talking együttes egyik meghatározó tagjaként ismer a nagyközönség – titokban feleségül vette 42 éves szerelmét, Carina Walzot. A ceremónia helyszínéül a pár a Maldív-szigeteket választotta, amit Bohlen „szívük szigetének” nevezett.

07 February 2024, Berlin: The musician and music producer Dieter Bohlen gives a concert for his 70th birthday at the Theater am Potsdamer Platz. He became famous in the 1980s as a member of the pop duo Modern Talking. Photo: Joerg Carstensen/dpa (Photo by Jörg Carstensen / dpa Picture-Alliance via AFP), Dieter Bohlen – akit a Modern Talking
Dieter Bohlen a Modern Talkinggal vált világhírűvé a 80-as években
Fotó: JORG CARSTENSEN / DPA

A szerelmesek már több mint 20 éve vannak együtt, és a hírek szerint Bohlen már korábban bejelentette, hogy el fogja venni a hölgyet – ám az esküvő pontos időpontját sokáig titokban tartották. A lagzit 2025. december 31-én, szilveszter napján tartották meg, így a pár számára minden évforduló nemcsak az ünneplés, hanem az emlékezés napja is lesz – írja a Kronen Zeitung.

Fehérben a Modern Talking zenésze

Carina Walz klasszikus fehér ruhában állt oltár elé, díszes csipkével és tüllel, míg Bohlen fehér öltözéket viselt, így is jelképezve az esküvő ünnepélyességét. A ceremónián gyermekeik is jelen voltak, és különösen megható momentum volt, hogy Bohlen egyik fia, Maxi hivatalos fényképészként dolgozott az eseményen. A vendégek soraiban ott voltak a pár közeli hozzátartozói, barátai is. 

Arról nincs hír, hogy a Modern Talking másik sztárját, Thomas Anderst meghívták volna a lakodalomba. De valószínűleg nem, hiszen ahogy korábban megírtuk, nincsen semmilyen kapcsolata vele.

A közös képek és videók tanúsága szerint a hangulat meghitt és boldog volt – egy elegáns, mégis romantikus ceremónia, amely méltó módon zárta a 2025-ös évet a pár életében.

Amúgy a korábban a brüsszeli szankciókat és Ukrajna felfegyverzését szidta a Modern Talking legendája.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!