Váratlanul megnősült a Modern Talking sztárja

A szerelem kortalan, s erre jó példa a 71 éves német zenei producer és médiasztár, Dieter Bohlen – akit a Modern Talking együttes egyik meghatározó tagjaként ismer a nagyközönség – titokban feleségül vette 42 éves szerelmét, Carina Walzot. A ceremónia helyszínéül a pár a Maldív-szigeteket választotta, amit Bohlen „szívük szigetének” nevezett.

Dieter Bohlen a Modern Talkinggal vált világhírűvé a 80-as években

Fotó: JORG CARSTENSEN / DPA

A szerelmesek már több mint 20 éve vannak együtt, és a hírek szerint Bohlen már korábban bejelentette, hogy el fogja venni a hölgyet – ám az esküvő pontos időpontját sokáig titokban tartották. A lagzit 2025. december 31-én, szilveszter napján tartották meg, így a pár számára minden évforduló nemcsak az ünneplés, hanem az emlékezés napja is lesz – írja a Kronen Zeitung.

Fehérben a Modern Talking zenésze

Carina Walz klasszikus fehér ruhában állt oltár elé, díszes csipkével és tüllel, míg Bohlen fehér öltözéket viselt, így is jelképezve az esküvő ünnepélyességét. A ceremónián gyermekeik is jelen voltak, és különösen megható momentum volt, hogy Bohlen egyik fia, Maxi hivatalos fényképészként dolgozott az eseményen. A vendégek soraiban ott voltak a pár közeli hozzátartozói, barátai is.

Arról nincs hír, hogy a Modern Talking másik sztárját, Thomas Anderst meghívták volna a lakodalomba. De valószínűleg nem, hiszen ahogy korábban megírtuk, nincsen semmilyen kapcsolata vele.

A közös képek és videók tanúsága szerint a hangulat meghitt és boldog volt – egy elegáns, mégis romantikus ceremónia, amely méltó módon zárta a 2025-ös évet a pár életében.

