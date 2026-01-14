Meglepő dolog derült ki a svájci „halálbár" tulajdonosáról

A tragédia óta Morettit többször látták megtörten és kétségbeesetten. Legutóbb pénteken, egy meghallgatást követően jelent meg a nyilvánosság előtt: könnyek között kért bocsánatot, és azt mondta, gondolatai folyamatosan a Le Constellation áldozataival vannak. A bárban tartózkodott akkor is, amikor a tűz kitört, és könnyebb égési sérüléseket szenvedett a karján – írja a Bild.

Moretti férjét előzetes letartóztatásba helyezték, de a nő még szabadlábon védekezhet Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Jessica Moretti színészi pályáról álmodott

A nő korábban egészen más jövőt képzelt el magának. A nő állítólag élvezte a nyilvánosság figyelmét, és színésznői karrierről álmodott. 2012-ben a cannes-i filmfesztiválon is feltűnt, ahol Sacha Baron Cohen A diktátor című filmjét népszerűsítette. A beszámolók szerint modellként pózolt katonai egyenruhában, egy Kalasnyikov-replikával a Carlton Hotel bejáratánál. A színészi ambíciók nem csak álmok maradtak. Az IMDb adatbázisa szerint Moretti egy kisebb szerepet is kapott egy televíziós sorozatban – feltehetően 2016-ban –, amely szomszédsági konfliktusokról, tiltott szerelmekről, titkokról és féltékenységről szólt. Nem sokkal később azonban élete új irányt vett: férjével átvették a crans-montanai bár irányítását.

Súlyos vádakkal támadják

A hatóságok a tűzvészt követően gyorsan nyomozást indítottak a házaspár ellen. A vádak között gondatlanságból elkövetett emberölés, gondatlan testi sértés és gondatlan gyújtogatás is szerepel. Az ügy hatalmas felháborodást váltott ki Svájc-szerte, hiszen a szilveszteri éjszaka az ország egyik legsúlyosabb vendéglátóipari katasztrófájába torkollott. Pénteken, első meghallgatása után Jessica Moretti könnyeivel küszködve hagyta el a bíróságot. Újságíróknak azt mondta:

Folyamatosan a halottakra és a sebesültekre gondolok.

Előzetes letartóztatásba azonban nem került.

Férje már rács mögött, ő szabadlábon

Férjét, Jacques Morettit a meghallgatást követően előzetes letartóztatásba helyezték szökésveszély miatt. Jessicát ezzel szemben szabadlábon hagyták. Az ügyészség azzal indokolta a döntést, hogy a nő „személyes múltja és társadalmi kapcsolatai” miatt alkalmas alternatív kényszerintézkedésekre. Szóba jöhet az elektronikus nyomkövetés, valamint az útlevél bevonása is. Elképzelhető, hogy a hatóságok nem akarták elszakítani őt a gyermekétől sem. Miközben a nyomozás folytatódik, egyre többen teszik fel a kérdést: hogyan válhatott egy egykori hollywoodi álmokat dédelgető nő történetének központi helyszínévé egy bár, amely mára a modern svájci történelem egyik legsúlyosabb tragédiájával forrt össze? Az Origo korábban arról írt, hogy három hónapra letartóztatták a bárvezetőt a halálos svájci tűzeset után.

