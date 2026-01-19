Hihetetlen, mit találtak a fehérorosz vámosok egy konténerben

Hrodna vámosai nem mindennapi „utasra” bukkantak: egy mosómedvét találtak egy konténerben szállított autó műszerfalán. A mosómedve valószínűleg a rakodás során mászott be, majd az Atlanti-óceánt is átszelve érkezett Fehéroroszországba – írja a reform.news.

Amerikából érkezett mosómedvebukkant fel egy konténerben – Fotó: Unsplash

Hogyan juthatott a mosómedve Amerikából Fehéroroszországba?

A szakértők szerint az állat az Egyesült Államokból indított konténerben jutott be a járművek közé, és csodával határos módon túlélte a hosszú tengeri utazást. A Kamenny Loh vámkezelési ponton fedezték fel, ahol a vámosok és a cég dolgozói azonnal gondoskodtak a biztonságos ellátásáról.

Mi lesz a konténerben talált mosómedve sorsa?

Jelenleg a mosómedvét az Oshmyany kerületi állategészségügyi állomáson tartják karanténban, ahol szakemberek figyelik egészségét. A jövőbeli tervekről az állat állapota és az állatorvosi szakvélemény alapján döntenek: a lehetőségek között szerepel a Hrodnai állatkertbe költöztetés vagy a Nalibokskaya Pushcha erdőbe való visszaengedés.

