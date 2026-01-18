Apja szeme láttára halt meg a 20 éves motoros – videó

Apa és fia szombat délelőtt együtt haladtak Würzburg irányába. A fiatal férfi egy kék-sárga színű könnyű motorral közlekedett, míg édesapja néhány méterrel előtte autóval vezette az utat. Egyelőre tisztázatlan okból mindketten lehúzódtak a leállósávba. Amikor a motoros vissza akart térni a forgalmi sávba, bekövetkezett a végzetes ütközés – számolt be a Bild.

Mentősök a motoros baleset helyszínén

Fotó: X

Nem tudtak segíteni a szerencsétlenül járt motoroson

A rendőrség közlése szerint egy érkező Mercedes jobb első részével elütötte a fiatal férfit, aki a hatalmas erejű becsapódás következtében az aszfaltra zuhant, motorja pedig több métert repült az úttesten.

A helyszínre hatalmas erőkkel vonultak ki a mentők: több egység mellett két mentőhelikopter is érkezett.

A 20 éves fiút életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahová édesapját is bevitték sokkos állapotban. Az orvosok azonban már nem tudtak segíteni rajta: a fiatal férfi röviddel később belehalt sérüléseibe.

Motorradunfall auf der A3 bei Aschaffenburg Fahrer musste reanimiert werden pic.twitter.com/mPFSXRZkmz — Anonymous Albert Gruber🎭🍀 (@GruberAnonymous) January 17, 2026

A Mercedesben utazó három ember szintén megsérült, őket is kórházban ápolják. A baleset miatt több kilométeres torlódás alakult ki mindkét irányban az autópályán.

