Apja szeme láttára halt meg a 20 éves motoros – videó

Apa és fia szombat délelőtt együtt haladtak Würzburg irányába. A fiatal férfi egy kék-sárga színű könnyű motorral közlekedett, míg édesapja néhány méterrel előtte autóval vezette az utat. Egyelőre tisztázatlan okból mindketten lehúzódtak a leállósávba. Amikor a motoros vissza akart térni a forgalmi sávba, bekövetkezett a végzetes ütközés – számolt be a Bild.
Nem tudtak segíteni a szerencsétlenül járt motoroson
A rendőrség közlése szerint egy érkező Mercedes jobb első részével elütötte a fiatal férfit, aki a hatalmas erejű becsapódás következtében az aszfaltra zuhant, motorja pedig több métert repült az úttesten.
A helyszínre hatalmas erőkkel vonultak ki a mentők: több egység mellett két mentőhelikopter is érkezett.
A 20 éves fiút életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahová édesapját is bevitték sokkos állapotban. Az orvosok azonban már nem tudtak segíteni rajta: a fiatal férfi röviddel később belehalt sérüléseibe.
A Mercedesben utazó három ember szintén megsérült, őket is kórházban ápolják. A baleset miatt több kilométeres torlódás alakult ki mindkét irányban az autópályán.
Sokkoló felvétel került elő a tragikus motorbalesetről – videó
A szerencsétlenül járt férfin áthajtott egy gépkocsi. A sokkoló felvételt egy autós fedélzeti kamerája rögzítette.
Ezt látja egy motoros, amikor egy autós ész nélkül letarolja – videó
Autó ütközött motorossal Budapesten, a sisakkamera mindent rögzített.