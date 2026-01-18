Hírlevél
motorbaleset

Apja szeme láttára halt meg a 20 éves motoros – videó

44 perce
Olvasási idő: 4 perc
Tragikus baleset történt a németországi Aschaffenburg közelében. Egy mindössze 20 éves motoros apja szeme láttára vesztette életét az A3-as autópályán. A megrázó jelenet után még a rutinos mentők is lehajtott fejjel álltak a helyszínen.
motorbalesetNémetországapa-fia

Apa és fia szombat délelőtt együtt haladtak Würzburg irányába. A fiatal férfi egy kék-sárga színű könnyű motorral közlekedett, míg édesapja néhány méterrel előtte autóval vezette az utat. Egyelőre tisztázatlan okból mindketten lehúzódtak a leállósávba. Amikor a motoros vissza akart térni a forgalmi sávba, bekövetkezett a végzetes ütközés – számolt be a Bild

Mentősök a motoros baleset helyszínén – Fotó: X
Mentősök a motoros baleset helyszínén
Fotó: X

Nem tudtak segíteni a szerencsétlenül járt motoroson

A rendőrség közlése szerint egy érkező Mercedes jobb első részével elütötte a fiatal férfit, aki a hatalmas erejű becsapódás következtében az aszfaltra zuhant, motorja pedig több métert repült az úttesten.

A helyszínre hatalmas erőkkel vonultak ki a mentők: több egység mellett két mentőhelikopter is érkezett. 

A 20 éves fiút életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahová édesapját is bevitték sokkos állapotban. Az orvosok azonban már nem tudtak segíteni rajta: a fiatal férfi röviddel később belehalt sérüléseibe.

A Mercedesben utazó három ember szintén megsérült, őket is kórházban ápolják. A baleset miatt több kilométeres torlódás alakult ki mindkét irányban az autópályán.

