A legpofátlanabb muszlim gyilkos még a bíróságon is provokálta áldozatait

A müncheni bíróságán pénteken elkezdődött a 25 éves Farhad Noori pere. Az iszlamista terroristát azzal vádolják, hogy 2025 februárjában egy Mini Cooperrel a Verdi-szakszervezet tüntetői közé hajtott a bajor fővárosban.
A támadás során két ember – egy anya és kétéves kislánya – életét vesztette, további 44 ember pedig megsérült. A vádlott a bíróság előtt szinte hallgatott, arcát egy vörös mappával takarta el, és csak ritkán reagált a kérdésekre.
De az arab férfi többször is felemelte a jobb mutatóujját, amivel bosszantotta az áldozatok családját és a bírókat is.
Ez a megnyilvánulás a muszlim hit egyediségét jelképezi, de szélsőséges környezetben provokatív, fenyegető üzenetként értelmezhető – írja a Bild.
Beszámítható volt a müncheni merénylő
Az ügyészség szerint a támadás terrormotivációból történt, a vádlott állítása szerint Allah utasítására cselekedett. Egy pszichiáter szakértő viszont megállapította, hogy az afgán bevándorló teljesen beszámítható volt a cselekmény idején.
A terrorista pere hónapokig tart majd, a tanúk meghallgatásával és bizonyítékok bemutatásával, az ítélet várhatóan júliusban születik meg.
Amúgy a bíró bejelentette, hogy a támadás évfordulóján is tartanak majd ülést, de ekkor nem hallgatják meg az áldozatok családtagjait.