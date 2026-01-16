A legpofátlanabb muszlim gyilkos még a bíróságon is provokálta áldozatait

A müncheni bíróságán pénteken elkezdődött a 25 éves Farhad Noori pere. Az iszlamista terroristát azzal vádolják, hogy 2025 februárjában egy Mini Cooperrel a Verdi-szakszervezet tüntetői közé hajtott a bajor fővárosban.

A 2025-ös müncheni terrortámadásban két ember halt meg

Fotó: AFP

A támadás során két ember – egy anya és kétéves kislánya – életét vesztette, további 44 ember pedig megsérült. A vádlott a bíróság előtt szinte hallgatott, arcát egy vörös mappával takarta el, és csak ritkán reagált a kérdésekre.

De az arab férfi többször is felemelte a jobb mutatóujját, amivel bosszantotta az áldozatok családját és a bírókat is.

Ez a megnyilvánulás a muszlim hit egyediségét jelképezi, de szélsőséges környezetben provokatív, fenyegető üzenetként értelmezhető – írja a Bild.

Beszámítható volt a müncheni merénylő

Az ügyészség szerint a támadás terrormotivációból történt, a vádlott állítása szerint Allah utasítására cselekedett. Egy pszichiáter szakértő viszont megállapította, hogy az afgán bevándorló teljesen beszámítható volt a cselekmény idején.

A terrorista pere hónapokig tart majd, a tanúk meghallgatásával és bizonyítékok bemutatásával, az ítélet várhatóan júliusban születik meg.

Amúgy a bíró bejelentette, hogy a támadás évfordulóján is tartanak majd ülést, de ekkor nem hallgatják meg az áldozatok családtagjait.