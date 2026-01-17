Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiszivárogtatták Trump és Macron titkos telefonbeszélgetését – ezt mondták Zelenszkijről

Olvasta?

Dermesztő hideg jön, újra -20 fokig zuhan a hőmérséklet, havazás és ónos eső is lesz

musk

Musk megint nagyot dörrentett

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb mérföldkőhöz érkezett a SpaceX: a vállalat sikeresen végrehajtotta a Falcon rakétacsalád 600. indítását. A kaliforniai Vandenberg űrbázisról indított rakéta az amerikai Nemzeti Felderítő Hivatal műholdjait juttatta pályára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
muskspacexrakéta

Musk amerikai űripari vállalata, a SpaceX bejelentette, hogy végrehajtotta a Falcon rakétacsalád jubileumi, 600. indítását.

musk
Elon Musk cége új csúcsot döntött. Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Musk cége új csúcsot döntött – felszállt a 600. Falcon rakéta

„A Falcon teljesítette a 600. küldetését! Gratulálunk a SpaceX teljes csapatának!” – írta a vállalat az X közösségi oldalon.

A rakétaindítás pénteken, helyi idő szerint 20 óra 39 perckor történt a kaliforniai Vandenberg űrbázison található SLC–4E indítóállásról. A Falcon rakéta az Egyesült Államok Nemzeti Felderítő Hivatala (NRO) számára szállított műholdakat. Moszkvai idő szerint a start szombaton 7 óra 39 perckor zajlott le.

A SpaceX űrtechnológiai eszközök gyártásával foglalkozó vállalat, amelyet Elon Musk amerikai milliárdos alapított 2002-ben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!