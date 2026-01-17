Musk megint nagyot dörrentett

Újabb mérföldkőhöz érkezett a SpaceX: a vállalat sikeresen végrehajtotta a Falcon rakétacsalád 600. indítását. A kaliforniai Vandenberg űrbázisról indított rakéta az amerikai Nemzeti Felderítő Hivatal műholdjait juttatta pályára.
Musk amerikai űripari vállalata, a SpaceX bejelentette, hogy végrehajtotta a Falcon rakétacsalád jubileumi, 600. indítását.
Musk cége új csúcsot döntött – felszállt a 600. Falcon rakéta
„A Falcon teljesítette a 600. küldetését! Gratulálunk a SpaceX teljes csapatának!” – írta a vállalat az X közösségi oldalon.
A rakétaindítás pénteken, helyi idő szerint 20 óra 39 perckor történt a kaliforniai Vandenberg űrbázison található SLC–4E indítóállásról. A Falcon rakéta az Egyesült Államok Nemzeti Felderítő Hivatala (NRO) számára szállított műholdakat. Moszkvai idő szerint a start szombaton 7 óra 39 perckor zajlott le.
A SpaceX űrtechnológiai eszközök gyártásával foglalkozó vállalat, amelyet Elon Musk amerikai milliárdos alapított 2002-ben.
