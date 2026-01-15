Hírlevél
Náci a világ egyik leggazdagabb embere?

Az Oracle társalapítója és a világ egyik leggazdagabb embere nemrég egy olyan groteszk névválasztási hiba miatt került a hírekbe, ami még a legelvetemültebb forgatókönyvírók fantáziáját is felülmúlja. Az amerikai milliárdos, Larry Ellison által vásárolt hatalmas szuperjacht neve visszafelé olvasva angolul nagyon durvát jelent.
Larry Ellison nemcsak a technológiai világban, hanem a luxusjachtok között is otthonosan mozog, nemrég vett egy 58 méteres vitorlást, amelyet a tulajdonos Izanami névre keresztelt – egy japán mitológiai istennő után, aki a teremtés és a halál hagyományos alakja a sinto vallásban.

WASHINGTON, DC - JANUARY 21: Oracle CTO Larry Ellison speaks during a news conference with U.S. President Donald Trump in the Roosevelt Room of the White House on January 21, 2025 in Washington, DC. Trump announced an investment in artificial intelligence (AI) infrastructure and took questions on a range of topics including his presidential pardons of Jan. 6 defendants, the war in Ukraine, cryptocurrencies and other topics. Andrew Harnik/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), Larry Ellison
Az Oracle társalapítója, Larry Ellison
Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Azonban a névválasztás nem volt szerencsés: miután valaki figyelmeztette Ellisont, hogy Izanami visszafelé olvasva angolul azt jelenti, hogy „I’m a Nazi” (azaz „Náci vagyok”). A milliárdos ezután lépett, és átneveztette a hajót, nehogy a kínos bakija tovább terjedjen a közbeszédben. De már késő volt. A sztori gyorsan bejárta a közösségi médiát: sokak szerint ez inkább egy abszurd sorozatba illő történet, mint a valóság, míg mások egyszerűen csak legyintettek – írja a Futurism.

Larry Ellison nevetség tárgyává vált

A történet különösen azért pikáns, mert Ellison családja komoly Izrael-kapcsolatokat ápol. Mindenesetre ez a kis hajóbaki rávilágít arra, hogy még a világ legtehetősebb emberei sem mentesek a nyilvános nevetség tárgyává válás veszélyétől, ha nem gondolják át alaposan a dolgokat – legyen szó akár egy jachtról, akár annak elnevezéséről.

Larry Ellison csodás magánszigetet birtokol

A napokban írt arról az Origo, hogy a dúsgazdag üzletember megvásárolta a Hawaii-szigetek egyik legszebbjét, hogy létrehozza saját paradicsomát. Larry Ellison magánszigetét előszeretettel keresik fel celebek, milliárdosok, luxusnyaralásra vágyók és kalandvágyó turisták is.

Amúgy szeptember közepén, ha csak egy napra is, de a földkerekség leggazdagabbja lett, miután az Oracle részvényeinek árfolyama közel 40 százalékot emelkedett az amerikai tőzsdén.

 

