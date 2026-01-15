Náci a világ egyik leggazdagabb embere?

Larry Ellison nemcsak a technológiai világban, hanem a luxusjachtok között is otthonosan mozog, nemrég vett egy 58 méteres vitorlást, amelyet a tulajdonos Izanami névre keresztelt – egy japán mitológiai istennő után, aki a teremtés és a halál hagyományos alakja a sinto vallásban.

Az Oracle társalapítója, Larry Ellison

Azonban a névválasztás nem volt szerencsés: miután valaki figyelmeztette Ellisont, hogy Izanami visszafelé olvasva angolul azt jelenti, hogy „I’m a Nazi” (azaz „Náci vagyok”). A milliárdos ezután lépett, és átneveztette a hajót, nehogy a kínos bakija tovább terjedjen a közbeszédben. De már késő volt. A sztori gyorsan bejárta a közösségi médiát: sokak szerint ez inkább egy abszurd sorozatba illő történet, mint a valóság, míg mások egyszerűen csak legyintettek – írja a Futurism.

Larry Ellison nevetség tárgyává vált

A történet különösen azért pikáns, mert Ellison családja komoly Izrael-kapcsolatokat ápol. Mindenesetre ez a kis hajóbaki rávilágít arra, hogy még a világ legtehetősebb emberei sem mentesek a nyilvános nevetség tárgyává válás veszélyétől, ha nem gondolják át alaposan a dolgokat – legyen szó akár egy jachtról, akár annak elnevezéséről.

Larry Ellison csodás magánszigetet birtokol

A napokban írt arról az Origo, hogy a dúsgazdag üzletember megvásárolta a Hawaii-szigetek egyik legszebbjét, hogy létrehozza saját paradicsomát. Larry Ellison magánszigetét előszeretettel keresik fel celebek, milliárdosok, luxusnyaralásra vágyók és kalandvágyó turisták is.

Amúgy szeptember közepén, ha csak egy napra is, de a földkerekség leggazdagabbja lett, miután az Oracle részvényeinek árfolyama közel 40 százalékot emelkedett az amerikai tőzsdén.