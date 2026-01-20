Tűzgyűrű az égen: hamarosan jön 2026 első napfogyatkozása

A NASA szerint 2026. február 17-én egy gyűrűs napfogyatkozás lesz, amikor a Hold akár a Nap 92 százalékát is eltakarhatja, a látványosság pedig akár 2 perc 19 másodpercig is megtekinthető lesz. A gyűrűs napfogyatkozás akkor következik be, amikor a Hold a Földtől legtávolabbi pontjánál van. Mivel az égen valamivel kisebbnek tűnik, nem teljesen fedi le a Nap korongját. Ehelyett a Nap egy ragyogó fényudvarként jelenik meg, amely körülveszi a Hold sötét sziluettjét, innen ered az angol tükörfordításban tűzgyűrű becenév, írja az iflscience.com.

A gyűrűs napfogyatkozás hihetetlenül látványos égi jelenség – Fotó: MARCELO MARAGNI / Red Bull Content Pool

Sajnos csak kevesen láthatják ezt a napfogyatkozást

A tűzgyűrű csak az Antarktisz egy rendkívül elzárt térségéből lesz teljes egészében megfigyelhető. Magyarán átlagos földi halandó nemigazán élvezheti a látványt, esetleg a Déli-sarkon tartózkodó kutatók és pingvinek számára lesz nagy mozi a jelenség. Részleges napfogyatkozás ugyan látszani fog Afrika déli részéről és Dél-Amerika legdélibb pontjairól, de Európa – és Magyarország – sajnos teljesen kimarad az élményből.

De van egy jó hír: napfogyatkozás-dömping jön

A 2026-os esemény csak a nyitánya egy igazi aranykornak. A következő években szinte egymást érik majd a látványos napfogyatkozások:

2026. augusztus 12. – Teljes: Az első teljes napfogyatkozás Európában 1999 óta (Izland, Spanyolország)

2027. február 6. – Gyűrűs: Dél-Amerika és Afrika

2027. augusztus 2. – Teljes: A híres „évszázad napfogyatkozása”, több mint 6 percig tartó teljességgel

2028. január 26. – Gyűrűs: Galápagos, Brazília, Spanyolország

2028. július 22. – Teljes: Ausztrália felett

Az „évszázad napfogyatkozása”

A 2027. augusztus 2-i teljes napfogyatkozás minden eddigit felülmúl:

a 21. század leghosszabbja lesz,

a teljesség egyes helyeken 6 percnél is tovább tart,

az árnyéksáv 258 kilométer széles lesz,

milliárdok látnak majd legalább részleges fogyatkozást.

A legjobb hely a megfigyelésre? Luxor környéke Egyiptomban, az ókori templomok és piramisok árnyékában.

