Egész Európát beragyogta a sarki fény, lélegzetellátó képeken az égi jelenség

Különleges természeti jelenségben gyönyörködhettek hétfő este Európa több pontján: a sarki fény egészen az Alpokig látható volt. A ritka látványosságot egy erős geomágneses vihar idézte elő, amelyet egy intenzív napkitörés váltott ki. Bár a jelenség elsősorban lenyűgöző vizuális élményt nyújtott, a szakértők szerint komoly technikai zavarokat is okozhatott volna.
A Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) közlése szerint a szokatlanul erős napkitörés részecskéket lökött ki a Napból, amelyek a Föld mágneses mezejével találkozva látványos fényjelenséget hoztak létre. Az északi fény általában a sarkvidéki területeken figyelhető meg, most azonban Németország szinte teljes területén látható volt – sőt, egészen Dél-Németországig eljutott – írja a WELT.

napkitörés - 19 January 2026, Bavaria, Kochel Am See: Flickering aurora borealis shines in the night sky above Lake Kochel near Kochel am See (Bavaria, Germany) on 19.01.2026. (starry sky, aurora, darkness, light mood, solar wind, northern lights, solar storm) Photo: Matthias Balk/dpa (Photo by MATTHIAS BALK / dpa Picture-Alliance via AFP)
Napkitörés okozta a látványos sarki fényt Németország egén
Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

Hogyan okoz egy napkitörés sarki fényt?

A jelenség hátterét Markus Bayer meteorológus magyarázta el. 

Egy erősebb napkitörés történt, amely most érte el a Földet 

– mondta. 

A Napból kilökődő töltött részecskéket a Föld mágneses mezeje a sarkok irányába tereli. Amikor ezek a részecskék belépnek a légkör felső rétegeibe, ütköznek a levegő molekuláival, és fénykibocsátásra késztetik azokat. Így jön létre a zöldes, vöröses vagy lilás ragyogás, amelyet sarki fényként ismerünk.

Az elmúlt években egyre gyakrabban figyeltek meg hasonló jelenségeket Közép-Európában. Ennek oka, hogy a Nap jelenleg az aktivitási ciklusának csúcspontján jár. Az amerikai NOAA űrkutatási ügynökség szerint 2024-ben a Nap elérte az úgynevezett szoláris maximumot, amikor a napkitörés és a napviharok száma jelentősen megnövekszik.

On 19 January 2026, Earth was hit by the most powerful solar storm recorded since 2003. It was caused by a coronal mass ejection (CME) during a very strong X1.95-class solar flare that occurred the day before. As a result, the Northern Lights were visible in France, as seen here in Bonnoeuvre at the Moulin de la Gree site (Loire-Atlantique). Le 19 janvier 2026, la Terre a ete frappee par la plus puissante tempete solaire enregistree depuis 2003. Elle a ete provoquee par une ejection de masse coronale (CME) lors d une tres forte eruption solaire de classe X1.95 qui s est produite la veille. En consequence, des aurores boreales ont ete visibles en France, comme ici a Bonnoeuvre, sur le site du Moulin de la Gree (Loire-Atlantique). (Photo by Estelle Ruiz / Hans Lucas via AFP)
Az északi fény látható volt Franciaországban is
Fotó: ESTELLE RUIZ / Hans Lucas

Nem csak látványos, hanem kockázatos is

Bár a hétfő esti égi fényjáték sokakat elbűvölt – a közösségi médiát elárasztották a különleges fotók –, a jelenségnek kevésbé kellemes oldala is van. A NOAA jelentése szerint a geomágneses vihar a második legerősebb, G4-es fokozatot érte el. Ilyen erősségnél már előfordulhatnak zavarok a műholdas kommunikációban és az elektromos hálózatok működésében.

Különösen érzékeny lehet ilyenkor a GPS-rendszer, amely az autós navigációtól a repülésirányításon át az okostelefonok helymeghatározásáig számos területen alapvető fontosságú. A mostani kitörés azért is számított rendkívülinek, mert a Napból kilökődő részecskefelhő mindössze 25 óra alatt érte el a Földet – miközben normál esetben ez az út három-négy napig tart.

A szakértők szerint a hasonló jelenségek a következő években is gyakoribbá válhatnak, így nem kizárt, hogy Európa egén még többször felragyognak majd a sarki fények – mindezt egy-egy erőteljes napkitörés látványos következményeként.

