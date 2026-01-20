Egész Európát beragyogta a sarki fény, lélegzetellátó képeken az égi jelenség

A Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) közlése szerint a szokatlanul erős napkitörés részecskéket lökött ki a Napból, amelyek a Föld mágneses mezejével találkozva látványos fényjelenséget hoztak létre. Az északi fény általában a sarkvidéki területeken figyelhető meg, most azonban Németország szinte teljes területén látható volt – sőt, egészen Dél-Németországig eljutott – írja a WELT.

Napkitörés okozta a látványos sarki fényt Németország egén

Hogyan okoz egy napkitörés sarki fényt?

A jelenség hátterét Markus Bayer meteorológus magyarázta el.

Egy erősebb napkitörés történt, amely most érte el a Földet

– mondta.

Az elmúlt években egyre gyakrabban figyeltek meg hasonló jelenségeket Közép-Európában. Ennek oka, hogy a Nap jelenleg az aktivitási ciklusának csúcspontján jár. Az amerikai NOAA űrkutatási ügynökség szerint 2024-ben a Nap elérte az úgynevezett szoláris maximumot, amikor a napkitörés és a napviharok száma jelentősen megnövekszik.

Az északi fény látható volt Franciaországban is

Nem csak látványos, hanem kockázatos is

Bár a hétfő esti égi fényjáték sokakat elbűvölt – a közösségi médiát elárasztották a különleges fotók –, a jelenségnek kevésbé kellemes oldala is van. A NOAA jelentése szerint a geomágneses vihar a második legerősebb, G4-es fokozatot érte el. Ilyen erősségnél már előfordulhatnak zavarok a műholdas kommunikációban és az elektromos hálózatok működésében.

Különösen érzékeny lehet ilyenkor a GPS-rendszer, amely az autós navigációtól a repülésirányításon át az okostelefonok helymeghatározásáig számos területen alapvető fontosságú. A mostani kitörés azért is számított rendkívülinek, mert a Napból kilökődő részecskefelhő mindössze 25 óra alatt érte el a Földet – miközben normál esetben ez az út három-négy napig tart.

A szakértők szerint a hasonló jelenségek a következő években is gyakoribbá válhatnak, így nem kizárt, hogy Európa egén még többször felragyognak majd a sarki fények – mindezt egy-egy erőteljes napkitörés látványos következményeként.