Dráma az űrben: kiderült, mikor hozza haza a NASA az űrhajósokat

A NASA tervei szerint az űrhajó a földi időjárás függvényében legkorábban szerdán a greenwichi középidő (GMT) szerint 22 órakor indul el az űrállomásról.

A Crew-11 négyfős legénysége - a NASA szerdán hozza haza őket a Nemzetközi Űrállomásról

Fotó: GREGG NEWTON / AFP

A legénység csütörtökön, helyi idő szerint hajnali 4 óra körül landol az óceánon, Kalifornia partjainál – írták a közleményben, hozzátéve, hogy az induláshoz közeli időpontban az összes körülmény figyelembe vételével határozzák majd meg a hazatérés pontos idejét. A NASA csütörtökön számolt be arról, hogy az ISS történetében először kell hamarabb hazatérnie egy küldetés legénységének a Földre az egyik űrhajós egészségi állapota miatt. Az űrhivatal hangsúlyozta, hogy az űrhajós állapota stabil, egészségi problémája nem az űrállomás számára végzett munkájához kapcsolódik, az űrállomáson nem alakult ki vészhelyzet. Ugyanakkor továbbra is titkolóznak, hogy mi az asztronauta baja, de valószínűleg komoly a betegsége, ha haza kell jönnie.

A NASA lefújta az űrsétát

A Crew-11 tagjai (az amerikai Zena Cardman és Mike Fincke, a japán Jui Kimija és az orosz Oleg Platonov) augusztusban indultak Floridából az űrállomásra, és küldetésük május körül ért volna véget. A két amerikai űrhajós csütörtökön hajtott volna végre egy tervezett űrsétát, de azt a legénység egyik – meg nem nevezett – tagjának egészségi állapota miatt szerdán lefújta a NASA.