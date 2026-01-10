Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenet: kiszivárogtak Putyin és az amerikai elnök beszélgetései – mutatjuk őket

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

nasa

Dráma az űrben: kiderült, mikor hozza haza a NASA az űrhajósokat

20 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szerdán indul vissza a küldetését az egyik űrhajós egészségi állapota miatt megszakító Crew-11 négyfős legénysége a Nemzetközi Űrállomásról (ISS). A NASA, az amerikai Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal drasztikus lépésre szánta el magát: félbeszakította a hónapokra tervezett küldetését.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nasacrew - 11űrhajósnemzetközi űrállomás

A NASA tervei szerint az űrhajó a földi időjárás függvényében legkorábban szerdán a greenwichi középidő (GMT) szerint 22 órakor indul el az űrállomásról.

Crew-11 mission astronauts wave as they depart the Neil A. Armstrong Operations and Checkout Building en route to launch complex LC-39A at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida on August 1, 2025. From L/R are Roscosmos cosmonaut Oleg Platonov, NASA astronaut Mike Fincke, NASA astronaut and mission commander Zena Cardman and JAXA astronaut Kimiya Yui. The crew will live and work aboard the International Space Station for at least six months. (Photo by Gregg Newton / AFP), nasa
A Crew-11 négyfős legénysége - a NASA szerdán hozza haza őket a Nemzetközi Űrállomásról
Fotó: GREGG NEWTON / AFP

A legénység csütörtökön, helyi idő szerint hajnali 4 óra körül landol az óceánon, Kalifornia partjainál – írták a közleményben, hozzátéve, hogy az induláshoz közeli időpontban az összes körülmény figyelembe vételével határozzák majd meg a hazatérés pontos idejét. A NASA csütörtökön számolt be arról, hogy az ISS történetében először kell hamarabb hazatérnie egy küldetés legénységének a Földre az egyik űrhajós egészségi állapota miatt. Az űrhivatal hangsúlyozta, hogy az űrhajós állapota stabil, egészségi problémája nem az űrállomás számára végzett munkájához kapcsolódik, az űrállomáson nem alakult ki vészhelyzet. Ugyanakkor továbbra is titkolóznak, hogy mi az asztronauta baja, de valószínűleg komoly a betegsége, ha haza kell jönnie.

A NASA lefújta az űrsétát

A Crew-11 tagjai (az amerikai Zena Cardman és Mike Fincke, a japán Jui Kimija és az orosz Oleg Platonov) augusztusban indultak Floridából az űrállomásra, és küldetésük május körül ért volna véget. A két amerikai űrhajós csütörtökön hajtott volna végre egy tervezett űrsétát, de azt a legénység egyik – meg nem nevezett – tagjának egészségi állapota miatt szerdán lefújta a NASA.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!