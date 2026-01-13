Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij váratlan helyről kapott gigapofont – kizárt, hogy ezt kiheveri

Olvasta?

Kiadták a riasztást: életveszélyes jégpáncélba borul Magyarország

National Geographic

138 éve született meg a National Geographic magazin

29 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy tudományos kezdeményezésből globális hatású intézmény született, amely évtizedeken át meghatározta a felfedezések irányát. A National Geographic alapítása óta kutatókat, expedíciókat és történeteket köt össze azzal a céllal, hogy jobban megértsük bolygónkat és önmagunkat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
National Geographicismeretterjesztéstudomány

1888. január 13-án harminchárom kutató, tudós és felfedező gyűlt össze az Egyesült Államokban, hogy létrehozza a National Geographic Society-t. Céljuk az volt, hogy gyarapítsák és minél szélesebb körben elérhetővé tegyék a Föld természeti, kulturális és földrajzi ismereteit – írja a National Geographic.

Jun 24, 2005; Terre Adelie, ANTARCTICA; 'March of the Penguins,' is the epic story/documentary of penguins traveling hundreds of miles across treacherous Antarctic ice floest in a heroic struggle for survival. Written and directed by Luc Jacquet and narrated by Morgan Freeman. Mandatory Credit: Photo by National Geographic/Entertainment Pictures. (Â©) Copyright 2005 by Courtesy of National Geographic
A National Geographic 2005-ös dokumentumfilmje ritkán látott részletességgel követi a pingvinek vándorlását
Fotó: National Geographic / Entertainment Pictures

A National Geographic magazin története

A társaság már a kezdetektől a terepmunkára épített. Első expedícióját 1890-ben indította Alaska déli részére, ahol a St. Elias-hegységet térképezték fel. Ugyanebben az évben, 1888 októberében jelent meg a National Geographic Magazine első száma, amely idővel a világ egyik legismertebb magazinjává vált.

A National Geographic Magazine 1888 októberében jelent meg először, és idővel a világ egyik legszélesebb körben terjesztett ismeretterjesztő magazinjává vált. Az angol nyelvű kiadás mellett 1995-ben indult el az első helyi nyelvű verzió japánul, majd ezt követően gyorsan bővült a nemzetközi kínálat. 

A magazin 2006-ra már harminc különböző nyelven jelent meg világszerte, többek között magyarul, németül, franciául, spanyolul, kínaiul, olaszul, oroszul, törökül és portugálul is. A helyi kiadások célja az volt, hogy az ismeretterjesztő tartalmak kulturálisan és nyelvileg is közelebb kerüljenek az olvasókhoz.

TO GO WITH AFP STORY: AFPLifestyle-US-media sched-FEATURE This 04 April, 2006 photo illustration shows copies of National Geographic magazine in several languages. In 1995, National Geographic began publishing in Japanese, its first local language edition. The magazine is now published in thirty (30) different language editions around the world, including: English on a worldwide basis, Bulgarian, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovenian, Spanish, Swedish, and Turkish. AFP PHOTO/Karen BLEIER (Photo by KAREN BLEIER / AFP)
A National Geographic harminc különböző nyelven jelenik meg világszerte
Fotó: KAREN BLEIER / AFP

A 20. század során a National Geographic számos meghatározó felfedezést támogatott: az Északi- és a Déli-sark kutatását, Machu Picchu feltárását, valamint korszakos természettudományos és tengeri expedíciókat. A társaság zászlaja a Föld legszélsőségesebb pontjaira, sőt a Holdra is eljutott az Apollo–11 küldetése során. Az évtizedek alatt több mint 15 ezer kutatást és felfedezést segítettek anyagilag világszerte – írja a Wikipedia National Geographic magazinnal foglalkozó szócikke.

A National Geographic Channel 1997-ben indult, kezdetben az Egyesült Királyságban, majd rövid időn belül világszerte elérhetővé vált. A csatorna dokumentumfilmjei a természet, a tudomány, a történelem és a társadalom témáit dolgozzák fel, gyakran nemzetközi kutatásokra és terepmunkára építve. A National Geographic Channel mára több mint 170 országban és régióban érhető el, és a televíziós tartalmak révén a társaság azokhoz is eljut, akik nem a nyomtatott sajtón keresztül találkoznak az ismeretterjesztéssel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!