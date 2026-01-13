138 éve született meg a National Geographic magazin

1888. január 13-án harminchárom kutató, tudós és felfedező gyűlt össze az Egyesült Államokban, hogy létrehozza a National Geographic Society-t. Céljuk az volt, hogy gyarapítsák és minél szélesebb körben elérhetővé tegyék a Föld természeti, kulturális és földrajzi ismereteit – írja a National Geographic.

A National Geographic 2005-ös dokumentumfilmje ritkán látott részletességgel követi a pingvinek vándorlását

Fotó: National Geographic / Entertainment Pictures

A National Geographic magazin története

A társaság már a kezdetektől a terepmunkára épített. Első expedícióját 1890-ben indította Alaska déli részére, ahol a St. Elias-hegységet térképezték fel. Ugyanebben az évben, 1888 októberében jelent meg a National Geographic Magazine első száma, amely idővel a világ egyik legismertebb magazinjává vált.

A National Geographic Magazine 1888 októberében jelent meg először, és idővel a világ egyik legszélesebb körben terjesztett ismeretterjesztő magazinjává vált. Az angol nyelvű kiadás mellett 1995-ben indult el az első helyi nyelvű verzió japánul, majd ezt követően gyorsan bővült a nemzetközi kínálat.

A magazin 2006-ra már harminc különböző nyelven jelent meg világszerte, többek között magyarul, németül, franciául, spanyolul, kínaiul, olaszul, oroszul, törökül és portugálul is. A helyi kiadások célja az volt, hogy az ismeretterjesztő tartalmak kulturálisan és nyelvileg is közelebb kerüljenek az olvasókhoz.

A National Geographic harminc különböző nyelven jelenik meg világszerte

Fotó: KAREN BLEIER / AFP

A 20. század során a National Geographic számos meghatározó felfedezést támogatott: az Északi- és a Déli-sark kutatását, Machu Picchu feltárását, valamint korszakos természettudományos és tengeri expedíciókat. A társaság zászlaja a Föld legszélsőségesebb pontjaira, sőt a Holdra is eljutott az Apollo–11 küldetése során. Az évtizedek alatt több mint 15 ezer kutatást és felfedezést segítettek anyagilag világszerte – írja a Wikipedia National Geographic magazinnal foglalkozó szócikke.

A National Geographic Channel 1997-ben indult, kezdetben az Egyesült Királyságban, majd rövid időn belül világszerte elérhetővé vált. A csatorna dokumentumfilmjei a természet, a tudomány, a történelem és a társadalom témáit dolgozzák fel, gyakran nemzetközi kutatásokra és terepmunkára építve. A National Geographic Channel mára több mint 170 országban és régióban érhető el, és a televíziós tartalmak révén a társaság azokhoz is eljut, akik nem a nyomtatott sajtón keresztül találkoznak az ismeretterjesztéssel.