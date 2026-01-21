Szenzációs felfedezés küszöbén: ez átírhatja a történelmet

A régészeti kutatások jelenleg a Királyok völgye keleti részén zajlanak, ahol Hawass és csapata úgy véli, hogy Nefertiti végső nyughelye rejtőzhet. A királynő sírja eddig soha nem került elő hitelt érdemlően, ezért minden új ásatás hatalmas figyelmet kap – különösen akkor, ha egy ilyen tapasztalt kutató állítja: közel a nagy áttörés – írja a NY Post.

A Királyok völgye keleti részén zajló ásatások során a kutatók abban bíznak, hogy végre rábukkannak Nefertiti sírjára.

Miért nem találták meg eddig Nefertiti sírját?

Nefertiti, Nefertiti Ehnaton fáraó felesége volt, és sok történész szerint halála után akár maga is uralkodóvá válhatott. A korabeli ábrázolásokon ugyanis olyan hatalmi pózokban jelenik meg – például ellenség lesújtásakor –, amelyek kizárólag fáraókra voltak jellemzők.

Ennek ellenére sem a sírját, sem egyértelmű múmiáját nem sikerült eddig azonosítani.

Ez különösen azért szokatlan, mert az ókori Egyiptom kiemelkedő uralkodóinak temetkezési helyeit általában pontosan dokumentálták.

Nefertiti eltűnése ezért a korszak egyik legnagyobb történelmi kérdőjele.

Hol keresik most Nefertiti sírját?

Zahi Hawass csapata a Királyok völgye keleti területén dolgozik, nem messze Hatshepsut sírjától. Ez a térség korábban is tartogatott meglepetéseket: a régész már több, addig ismeretlen sírt tárt fel itt.

Hawass szerint a terület feltérképezése kulcsfontosságú lehet, mert segíthet rekonstruálni, hogyan használták a völgyet a XVIII. dinasztia idején.

Ha Nefertiti valóban itt nyugszik, az azt is alátámaszthatná, hogy halála után kiemelt, uralkodói rangban temették el.

Volt már hamis nyom Nefertiti ügyében?

Igen. A régész korábban azt állította, hogy egy, a Királyok völgyében talált múmia akár Nefertiti is lehetett, ezt azonban később nem sikerült tudományosan bizonyítani. Ezek a „majdnem-felfedezések” jól mutatják, mennyire nehéz biztos állításokat tenni ebben az ügyben.

Hawass most mégis úgy érzi, hogy ezúttal közelebb jár az igazsághoz, mint valaha – és ha sikerrel járna, saját bevallása szerint ezzel zárná le pályafutását.