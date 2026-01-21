Hírlevél
Szenzációs felfedezés küszöbén: ez átírhatja a történelmet

A világhírű egyiptológus, Zahi Hawass szerint már csak idő kérdése, hogy rábukkanjanak az ókori Egyiptom egyik legnagyobb rejtélyére. Nefertiti sírjának megtalálása alapjaiban írhatná át mindazt, amit a legendás királynőről eddig tudtunk.
A régészeti kutatások jelenleg a Királyok völgye keleti részén zajlanak, ahol Hawass és csapata úgy véli, hogy Nefertiti végső nyughelye rejtőzhet. A királynő sírja eddig soha nem került elő hitelt érdemlően, ezért minden új ásatás hatalmas figyelmet kap – különösen akkor, ha egy ilyen tapasztalt kutató állítja: közel a nagy áttörés – írja a NY Post.

The world known bust of Egyptian Queen Nefertiti is seen at Berlin's Kulturforum, 01 March 2005, where the famous 3000-year-old bust will be exposed in a special exhibition from 02 March 2005 until the summer. Nefertiti before was exposed at the Berlin's Egyptian Museum which has been closed, and will be definitely moved to Berlins Old Museum (Altes Museum) in summer 2005. German archeologists had found the Nefertiti in 1912. AFP PHOTO DDP/MICHAEL KAPPELER GERMANY OUT (Photo by MICHAEL KAPPELER / ddp images via AFP)
A Királyok völgye keleti részén zajló ásatások során a kutatók abban bíznak, hogy végre rábukkannak Nefertiti sírjára.
Fotó: MICHAEL KAPPELER / DDP

Miért nem találták meg eddig Nefertiti sírját?

Nefertiti, Nefertiti Ehnaton fáraó felesége volt, és sok történész szerint halála után akár maga is uralkodóvá válhatott. A korabeli ábrázolásokon ugyanis olyan hatalmi pózokban jelenik meg – például ellenség lesújtásakor –, amelyek kizárólag fáraókra voltak jellemzők.

Ennek ellenére sem a sírját, sem egyértelmű múmiáját nem sikerült eddig azonosítani.

 Ez különösen azért szokatlan, mert az ókori Egyiptom kiemelkedő uralkodóinak temetkezési helyeit általában pontosan dokumentálták. 

Nefertiti eltűnése ezért a korszak egyik legnagyobb történelmi kérdőjele.

Hol keresik most Nefertiti sírját?

Zahi Hawass csapata a Királyok völgye keleti területén dolgozik, nem messze Hatshepsut sírjától. Ez a térség korábban is tartogatott meglepetéseket: a régész már több, addig ismeretlen sírt tárt fel itt.

Hawass szerint a terület feltérképezése kulcsfontosságú lehet, mert segíthet rekonstruálni, hogyan használták a völgyet a XVIII. dinasztia idején.

 Ha Nefertiti valóban itt nyugszik, az azt is alátámaszthatná, hogy halála után kiemelt, uralkodói rangban temették el.

Volt már hamis nyom Nefertiti ügyében?

Igen. A régész korábban azt állította, hogy egy, a Királyok völgyében talált múmia akár Nefertiti is lehetett, ezt azonban később nem sikerült tudományosan bizonyítani. Ezek a „majdnem-felfedezések” jól mutatják, mennyire nehéz biztos állításokat tenni ebben az ügyben.

Hawass most mégis úgy érzi, hogy ezúttal közelebb jár az igazsághoz, mint valaha – és ha sikerrel járna, saját bevallása szerint ezzel zárná le pályafutását.

Korábbi kutatások és műszeres vizsgálatok szerint Tutanhamon sírjának közelében is rejtőzhetnek titkos kamrák, amelyek akár Nefertiti temetkezési helyéhez vezethetnek.

A tudományos viták évek óta tartanak, DNS-vizsgálatok és új elméletek próbálják megfejteni, mi történt az egyik legismertebb egyiptomi királynővel.

 

 

