Szenzációs felfedezés küszöbén: ez átírhatja a történelmet

A régészeti kutatások jelenleg a Királyok völgye keleti részén zajlanak, ahol Hawass és csapata úgy véli, hogy Nefertiti végső nyughelye rejtőzhet. A királynő sírja eddig soha nem került elő hitelt érdemlően, ezért minden új ásatás hatalmas figyelmet kap – különösen akkor, ha egy ilyen tapasztalt kutató állítja: közel a nagy áttörés – írja a NY Post.
Miért nem találták meg eddig Nefertiti sírját?
Nefertiti, Nefertiti Ehnaton fáraó felesége volt, és sok történész szerint halála után akár maga is uralkodóvá válhatott. A korabeli ábrázolásokon ugyanis olyan hatalmi pózokban jelenik meg – például ellenség lesújtásakor –, amelyek kizárólag fáraókra voltak jellemzők.
Ennek ellenére sem a sírját, sem egyértelmű múmiáját nem sikerült eddig azonosítani.
Ez különösen azért szokatlan, mert az ókori Egyiptom kiemelkedő uralkodóinak temetkezési helyeit általában pontosan dokumentálták.
Nefertiti eltűnése ezért a korszak egyik legnagyobb történelmi kérdőjele.
Hol keresik most Nefertiti sírját?
Zahi Hawass csapata a Királyok völgye keleti területén dolgozik, nem messze Hatshepsut sírjától. Ez a térség korábban is tartogatott meglepetéseket: a régész már több, addig ismeretlen sírt tárt fel itt.
Hawass szerint a terület feltérképezése kulcsfontosságú lehet, mert segíthet rekonstruálni, hogyan használták a völgyet a XVIII. dinasztia idején.
Ha Nefertiti valóban itt nyugszik, az azt is alátámaszthatná, hogy halála után kiemelt, uralkodói rangban temették el.
Volt már hamis nyom Nefertiti ügyében?
Igen. A régész korábban azt állította, hogy egy, a Királyok völgyében talált múmia akár Nefertiti is lehetett, ezt azonban később nem sikerült tudományosan bizonyítani. Ezek a „majdnem-felfedezések” jól mutatják, mennyire nehéz biztos állításokat tenni ebben az ügyben.
Hawass most mégis úgy érzi, hogy ezúttal közelebb jár az igazsághoz, mint valaha – és ha sikerrel járna, saját bevallása szerint ezzel zárná le pályafutását.
Korábbi kutatások és műszeres vizsgálatok szerint Tutanhamon sírjának közelében is rejtőzhetnek titkos kamrák, amelyek akár Nefertiti temetkezési helyéhez vezethetnek.
A tudományos viták évek óta tartanak, DNS-vizsgálatok és új elméletek próbálják megfejteni, mi történt az egyik legismertebb egyiptomi királynővel.