Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezt önnek is látnia kell! Orbán Viktor a magyarországi békecsúcsról beszélt

Ezt látnia kell!

Nem üres az űr: valami egészen mást találtak a csillagok között

szusi

Nem minden szusi olyan egészséges, mint hinnénk?

42 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A japán konyhából indult fogás mára világszerte a gyors, mégis tudatosnak hitt étkezés egyik jelképévé vált. A szusi sokak szemében könnyű, friss és egészséges alternatíva a nehéz ebédek helyett, de ez nem teljesen igaz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szusiételegészséges táplálkozás

A dietetikusok szerint valóban lehet jó választás, de csak akkor, ha tudatosan válogatunk az egyes fajták között. A szusi lehet friss, tápanyagdús fogás, de könnyen válhat rejtett kalóriabombává is írja Daily Mail.

szusi
A szusi könnyű ételnek számít, de a feltétek és a szószok könnyen megváltoztatják a tápértékét.
Fotó: Unsplash 

Nem mindegy, milyen szusi kerül a dobozba

A legegyszerűbb fajták, ahol a nyers hal, a kevés rizs és az alga van a középpontban, általában jó választásnak számítanak. A hal fehérjét és egészséges zsírokat ad, amelyek segítenek abban, hogy ne ugorjon meg hirtelen a vércukorszint. A rizs nélküli vagy zöldséges tekercsek különösen jól jöhetnek azoknak, akik könnyebb ételt szeretnének.

A gond ott kezdődik, amikor megjelennek a bő olajban sült, majonézzel és édes szószokkal megpakolt verziók.

Ezek már inkább emlékeztetnek egy gyorséttermi fogásra, mint könnyű japán ételre. A sok rizs, a panír és a cukros szósz együtt gyorsan megdobja a kalóriabevitelt. Nem árt odafigyelni a hal fajtájára sem, mert egyes nagyobb tengeri ragadozók túl gyakori fogyasztása nem ideális. 

A szójaszósszal is érdemes óvatosan bánni, mert nagyon sós, és könnyű vele túlzásba esni. Mértékkel használva viszont jól kiemeli a hal ízét.

Összességében a szusi akkor illik jól egy hétköznapi étrendbe, ha az egyszerűbb, kevésbé feldolgozott változatokat választjuk.

Eltűnhet a szusi ikonikus kiegészítője

A kis, egyszer használatos szójaszószos műanyag tartókat egyre több helyen tartják környezetkárosítónak, mert jelentősen növelik a műanyaghulladékot. A cél az, hogy a szusi mellé fenntarthatóbb, újratölthető megoldások kerüljenek, és csökkenjen az egyszer használatos csomagolás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!