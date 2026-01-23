Nem minden szusi olyan egészséges, mint hinnénk?

A dietetikusok szerint valóban lehet jó választás, de csak akkor, ha tudatosan válogatunk az egyes fajták között. A szusi lehet friss, tápanyagdús fogás, de könnyen válhat rejtett kalóriabombává is – írja Daily Mail.

A szusi könnyű ételnek számít, de a feltétek és a szószok könnyen megváltoztatják a tápértékét.

Fotó: Unsplash

Nem mindegy, milyen szusi kerül a dobozba

A legegyszerűbb fajták, ahol a nyers hal, a kevés rizs és az alga van a középpontban, általában jó választásnak számítanak. A hal fehérjét és egészséges zsírokat ad, amelyek segítenek abban, hogy ne ugorjon meg hirtelen a vércukorszint. A rizs nélküli vagy zöldséges tekercsek különösen jól jöhetnek azoknak, akik könnyebb ételt szeretnének.

A gond ott kezdődik, amikor megjelennek a bő olajban sült, majonézzel és édes szószokkal megpakolt verziók.

Ezek már inkább emlékeztetnek egy gyorséttermi fogásra, mint könnyű japán ételre. A sok rizs, a panír és a cukros szósz együtt gyorsan megdobja a kalóriabevitelt. Nem árt odafigyelni a hal fajtájára sem, mert egyes nagyobb tengeri ragadozók túl gyakori fogyasztása nem ideális.

A szójaszósszal is érdemes óvatosan bánni, mert nagyon sós, és könnyű vele túlzásba esni. Mértékkel használva viszont jól kiemeli a hal ízét.

Összességében a szusi akkor illik jól egy hétköznapi étrendbe, ha az egyszerűbb, kevésbé feldolgozott változatokat választjuk.

Eltűnhet a szusi ikonikus kiegészítője

A kis, egyszer használatos szójaszószos műanyag tartókat egyre több helyen tartják környezetkárosítónak, mert jelentősen növelik a műanyaghulladékot. A cél az, hogy a szusi mellé fenntarthatóbb, újratölthető megoldások kerüljenek, és csökkenjen az egyszer használatos csomagolás.