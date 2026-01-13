Ismerős recept: a Tisza mintájára játszik az SPD, széteshet a német kormány

2026. január 13. biztosan nem szerencsenap a német fekete–vörös együttműködésnek: a CDU/CSU gazdasági szárnya látványosan felmondta a békét az SPD-vel. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve kőkemény politikai harc indul az uniópártok és a szociáldemokraták között – írta meg a Bild.

Baloldali adóoffenzíva: így omolhat össze a német kormányzó szövetség Fotó: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Örökösödési adó miatt robbant a konfliktus a német CDU/CSU és az SPD között

A konfliktus kiváltó oka az SPD örökösödési adóra vonatkozó terve. A javaslat szerint a magánszemélyeket ugyan könnyítenék az öröklés során, például a lakóingatlanok esetében, ám a családi vállalkozások örököseit súlyos adóemelésekkel sújtanák.

Ez a CDU/CSU-frakció erős középvállalkozói csoportja, a mintegy 150 képviselőt tömörítő Parlamenti Középvállalkozói Kör számára egyértelmű hadüzenet. A PKM elnöke, Christian von Stetten a Bildnek nyilatkozva úgy fogalmazott:

Az SPD adóemelési tervei frontális támadást jelentenek a német családi vállalkozások ellen, és egyben véget vetnek a tavaly meghirdetett koalíciós békének.

Szerinte amit az SPD javasol, az gyakorlatilag a nagy német családi cégek végét jelentené.

Von Stetten hangsúlyozta: most nem adóemelésekre, hanem adócsökkentésekre lenne szükség a polgárok és a vállalkozások számára. A CDU-s politikus nyíltan választási taktikával vádolja az SPD-t, mondván a szociáldemokraták az irigység és a megosztás felkorbácsolásával próbálnak túlélni a közelgő tartományi választásokon. Szerinte így egy pártelnök és egyben szövetségi pénzügyminiszter nem tudja pozitívan irányítani az országot és bizalmat építeni.

A CDU/CSU gazdasági szárnya szerint betelt a pohár az SPD-vel szemben. Március 8-án Baden-Württembergben tartanak tartományi választást, ahol az SPD a felmérések szerint alig tíz százalékon áll. Március 22-én Rajna-vidék Pfalzban is választanak, ahol az SPD-s miniszterelnök, Alexander Schweitzer újraválasztása komoly veszélybe került.

Az SPD tervei szerint az adóreformmal a kisebb és közepes örökségeket tehermentesítenék. Minden állampolgár életében összesen mintegy egymillió euró adómentes öröklési keretet kapna. A vállalkozások esetében öt millió eurós kedvezményt biztosítanának a családi cégek védelmére, ugyanakkor a nagyobb vállalatok örökösei jelentős többletterhekre számíthatnának. Az SPD indoklása szerint mindezzel nagyobb teljesítményalapú igazságosságot akarnak elérni.