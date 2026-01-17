Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rettentő kínos ‒ Magyar Péter bemutatta a Tisza gazdaságfejlesztési főszakértőjét

Látta már?

Trump elrendelte az Irán elleni támadást, de aztán történt valami

vlagyimir putyin

Németország merész kijelentést tett Putyinnal és Zelenszkijjel kapcsolatban

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tino Chrupalla, az AfD vezetője szerint a német kormányzatnak párbeszédet kellene kezdeményeznie Vlagyimir Putyinnal, hogy megtörje az eszkaláció spirálját. Szavai szerint Zelenszkijnek is engedményeket kellene tennie a harcok beszüntetése érdekében. Eközben Franciaország és Olaszország az EU-n keresztül új tárgyalói pozíciót szorgalmaz Ukrajna rendezésére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vlagyimir putyinnémetországfranciaországeszkaláció

A német kormányzatnak párbeszédet kellene kezdeményeznie az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal – hívta fel a figyelmet Tino Chrupalla, az „Alternatíva Németországnak” (AfD) párt vezetője egy interjúban a Welt napilapnak.

németország
Chrupalla felszólítja Németországot: beszéljetek Putyinnal, különben nő az eszkaláció
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

AfD: Németországnak végre beszélnie kellene Putyinnal

„A német kormánynak végre beszélnie kellene Putyinnal, hogy megtörje az eszkaláció spirálját” – fogalmazott Chrupalla. Hozzátette, hogy Volodimir Zelenszkijnek is engedményeket kellene tennie a harcok beszüntetése érdekében.

Szerdán a Politico arról számolt be, hogy az európai országok kormányai, köztük Franciaország és Olaszország, nyomást gyakorolnak az EU-ra annak érdekében, hogy kinevezzenek egy tárgyalót, aki képviseli majd érdekeiket az ukrajnai rendezés során. A diplomaták egyik lehetséges jelöltként Finnország elnökét, Sauli Niinistö utódját, Alexander Stubb-ot említik.

Decemberben Emmanuel Macron francia elnök azt mondta, hogy az európai országoknak hasznos lenne újraindítani a párbeszédet az orosz vezetőkkel. A Kreml képviselője, Dmitrij Peszkov szerint a lehetséges vezetői kapcsolatok célja a kölcsönös megértés, nem pedig előadások tartása.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!