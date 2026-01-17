A német kormányzatnak párbeszédet kellene kezdeményeznie az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal – hívta fel a figyelmet Tino Chrupalla, az „Alternatíva Németországnak” (AfD) párt vezetője egy interjúban a Welt napilapnak.

Chrupalla felszólítja Németországot: beszéljetek Putyinnal, különben nő az eszkaláció

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

AfD: Németországnak végre beszélnie kellene Putyinnal

„A német kormánynak végre beszélnie kellene Putyinnal, hogy megtörje az eszkaláció spirálját” – fogalmazott Chrupalla. Hozzátette, hogy Volodimir Zelenszkijnek is engedményeket kellene tennie a harcok beszüntetése érdekében.

Szerdán a Politico arról számolt be, hogy az európai országok kormányai, köztük Franciaország és Olaszország, nyomást gyakorolnak az EU-ra annak érdekében, hogy kinevezzenek egy tárgyalót, aki képviseli majd érdekeiket az ukrajnai rendezés során. A diplomaták egyik lehetséges jelöltként Finnország elnökét, Sauli Niinistö utódját, Alexander Stubb-ot említik.

Decemberben Emmanuel Macron francia elnök azt mondta, hogy az európai országoknak hasznos lenne újraindítani a párbeszédet az orosz vezetőkkel. A Kreml képviselője, Dmitrij Peszkov szerint a lehetséges vezetői kapcsolatok célja a kölcsönös megértés, nem pedig előadások tartása.