Rendkívüli döntésre kényszerült a NASA: csupán háromfős személyzet maradt a Nemzetközi Űrállomáson

A Nemzetközi Űrállomás működésében szokatlan helyzet alakult ki: négy űrhajós idő előtt tért vissza a Földre, így átmenetileg mindössze háromfős személyzet maradt az orbitális laboratóriumban. A NASA egészségügyi okokra hivatkozva döntött a korai hazautazás mellett – írja a CNN.

Négy űrhajós idő előtt elhagyta a Nemzetközi Űrállomást (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Miért hagyta el a személyzet egy része a Nemzetközi Űrállomást?

A Nemzetközi Űrállomást elhagyó négy űrhajós a Crew–11 küldetés tagja volt. A NASA azért döntött a korai visszatérés mellett, mert az egyik asztronautánál egészségügyi problémát észleltek. Bár az ügynökség nem árulta el, pontosan kiről van szó, annyit közöltek: az érintett állapota stabil. A döntés következményeként egy január elejére tervezett űrsétát is törölni kellett.

Kik maradtak a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén?

Jelenleg három űrhajós dolgozik az ISS-en: az orosz Roszkoszmosz két kozmonautája, Szergej Kud-Szvercsov és Szergej Mikajev, valamint a NASA amerikai asztronautája, Chris Williams. Bár a létszám a megszokottnál jóval alacsonyabb, a NASA szerint a megmaradt személyzet képes biztosítani az állomás alapvető működését és a tervezett kutatások egy részét.

Milyen feladatok maradnak el a létszámhiány miatt?

A kisebb legénység miatt átmenetileg több feladatot félre kellett tenni. Ezek közé tartozik egy olyan űrséta is, amelynek célja új napelemek felszerelésének előkészítése lett volna. A NASA hangsúlyozta: az ISS energiaellátása jelenleg stabil, az új panelek inkább a jövőbeli kapacitásbővítést szolgálták volna, nem pedig egy sürgős problémát oldottak volna meg.

Milyen kockázatokkal jár a háromfős működés?

Szakértők szerint a legnagyobb kockázatot egy váratlan külső meghibásodás jelentené. Ha például az űrállomás amerikai szegmensének külső rendszerein lépne fel komolyabb hiba, azt az egyetlen amerikai űrhajós nem tudná egyedül űrsétával elhárítani. Bár egy ilyen forgatókönyv rendkívül ritka, jól mutatja, miért törekszik a NASA arra, hogy az ISS mindig teljes személyzettel működjön.

Mikor állhat helyre a normál működés a Nemzetközi Űrállomáson?

A NASA már dolgozik a következő váltócsapat, a Crew–12 indításának felgyorsításán, amely eredetileg február közepére volt ütemezve. Az ügynökség célja továbbra is az, hogy a Nemzetközi Űrállomás hátralévő éveiben a lehető legtöbb tudományos eredményt hozza ki az évente több milliárd dollárral működtetett orbitális laborból.