New Jersey-i iskolabusz-támadás – baseballméretű kő sebesített meg egy 8 éves kislányt

A New Jersey-i iskolabusz-támadás akkor történt, amikor a busz a Yeshivat Noam zsidó napközis iskola diákjait szállította vissza Paramus városába egy osztálykirándulás után a Liberty Science Centerből. A baseballméretű kő áttörte az egyik ablakot, és közvetlenül eltalálta a kislányt – írja a NewYorkPost.

A New Jersey iskolabusz támadás során egy baseballméretű kő csapódott a busz ablakába – a kislány jelenleg is az intenzív osztályon van. Fotó:Illusztráció/Unplash

New Jersey iskolabusz támadás: kórházi kezelés és rendőrségi letartóztatás

A gyermeket azonnal a Hackensack University Medical Center gyermek intenzív osztályára szállították, ahol koponyatörés miatt sürgősségi műtétet hajtottak végre rajta. Az orvosok szerint állapota stabil, de a sérülés súlyossága miatt továbbra is kiemelt megfigyelés alatt áll.

A rendőrség pénteken letartóztatta a 40 éves Hernando Garciamorales-t, akit súlyos testi sértéssel, fegyver jogellenes használatával, gyermek veszélyeztetésével és több rendbeli rongálással vádolnak. A férfit Teaneck közelében, egy kemping területén fogták el, majd a Bergen County Jail fogdájába szállították.

Rock ‘size of a baseball’ thrown at school bus on NJ Turnpike fractures skull of 8-year-old girl https://t.co/huZcz3F8aK pic.twitter.com/6xaapfNusF — New York Post (@nypost) January 10, 2026

A hatóságok szerint a férfi több, korábbi kődobálásos incidenshez is köthető Bergen megyében.

Nem gyűlölet-bűncselekményként kezelik

Mark J. Schwartz, Teaneck polgármestere hangsúlyozta: az iskolabuszon nem volt vallási jelzés, és nincs arra utaló jel, hogy a New Jersey iskolabusz támadás vallási indíttatású lett volna. A polgármester és helyettese korábban nagyjából 1,7–1,8 millió forintos jutalmat ajánlott fel információkért.

Lelki segítség a diákoknak

Az eset után az iskola azonnal pszichológusokat és mentálhigiénés szakembereket vont be. Rabbi Chaim Hagler igazgató közölte: elsődleges céljuk a sérült kislány családjának támogatása, valamint az, hogy a gyerekek feldolgozhassák a történteket.

